Omdat ik het niet kon uitstaan te zijn vergeten wie hij was, ging ik vlak achter de man zitten

Ik herkende hem, maar kon mij niet meer goed herinneren in welk deel van mijn verleden hij eerder was opgedoken. Misschien zat hij vroeger bij mij op de basisschool, want het was een klein kereltje; bonsai-boomlang, zeg maar. In de breedte was hij beter ontwikkeld. Hoewel je kon zien dat hij vroeger sterk moet zijn geweest, was het overduidelijk dat de kracht van zijn buikspieren al lang geen tegenstand meer kon bieden aan de inhoud van zijn maag, waardoor die laatste steeds verder naar voren begon te bewegen.

We stonden samen te wachten op de trein naar Amsterdam en omdat ik het niet kon uitstaan te zijn vergeten wie hij was, besloot ik vlak achter hem te gaan zitten in de hoop extra inlichtingen te verzamelen.

Jackpot, dacht ik daarom, toen hij ter hoogte van Driebergen (of Zeist, daar wil ik vanaf wezen) begon te telefoneren over zijn tweede kind, dat blijkbaar op 1 januari geboren was.

Dat moet een lastige dag zijn, dacht ik. Iedereen begint je verjaardag weliswaar driest en proostend, maar tegelijkertijd draait het nooit echt om jou, maar om ieders eigen vergankelijkheid en de vraag of het jaar ook zo snel was gegaan als de man die de klok had uitgevonden de tijd iets langzamer had gezet.

Er zijn natuurlijk veel meer vervelende verjaardagen. 5 december bijvoorbeeld, omdat iedereen op die dag cadeautjes krijgt. Of 13 november, omdat het dan altijd miezert.

Zelf ben ik jarig op 18 september, ook een stressvolle datum, omdat ik ieder nieuw schooljaar slechts tweeënhalve week de tijd had om genoeg vriendjes te maken om een enigszins respectabel feestje te kunnen organiseren. Overigens hadden kinderen die in juli en augustus ter wereld kwamen het vele malen zwaarder. Tijdens hun verjaardag was iedereen op vakantie, waardoor zij hun jubelende moment van glorie – het in de klas trakteren van mini-Marsjes – altijd moesten delen met zeven andere klasgenootjes die ook tijdens de zomervakantie verjaard waren.

In Italië, waar ik de afgelopen jaren woonde, golden overigens andere regels. Daar wilde je als kind juist tijdens de zomer jarig zijn, omdat al je vriendjes toch op hetzelfde strand vakantie vierden en je feest altijd samenviel met een of ander lokaal wijnfestival, waardoor ook alle grote mensen die dag dartel door het leven stapten.

Ik liet de gedachte rijpen en net toen ik halverwege mijn tweede glas vermentino was op het stadsstrand van Cefalù – de zon scheen en naast mij at iemand een cannolo met ricotta en pistache – wekte de conducteur mij bruusk uit mijn dagdroom. ‘Station Amsterdam Centraal’, riep hij.

De man voor mij was al weg. Geen idee wie hij was.