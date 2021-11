Omdat er veel fout gaat in de wereld, moeten er veel draaien worden gemaakt

Als je leuke woorden maar vaak genoeg in een vervelende context hoort, krijg je er vanzelf een hekel aan. Zie: ‘kinderfeest’. Zie ook: ‘draaien’, sinds jaar en dag de vaste term voor politici die van gedachten veranderen en ergens van terugkomen. Noem zo iemand een ‘draaier’ en je ziet een onbetrouwbaar sujet voor je. Haal hun ‘kont’ erbij en de imagoschade is niet te overzien.

Gek eigenlijk. Omdat er veel fout gaat in de wereld, lijkt het juist zaak dat er veel gedraaid wordt. De beste draai is het oprechte gevolg van voortschrijdend inzicht, maar ook de draai-onder-druk – bijvoorbeeld: tóch stoppen met buitenlandse investeringen in fossiele brandstoffen – is meestal beter dan geen draai.

Zonder draaikonten zitten we vast in de heupen en swingt het niet. Een schroef die niet draait is dol. Hetzelfde geldt voor een klimaattop waar veel te weinig is bereikt. Alleen een draai had uitkomst kunnen bieden, desnoods om de oren.