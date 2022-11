Op het journaal zag ik een reportage: jongeren, opgegroeid met de gemakken van digitale fotografie, herontdekken het ouderwetse fotorolletje. Stuntelig zag ik die jongelui aan hun toestel frommelen. ‘Af en toe vergeet je wat je geschoten hebt en dan krijg je bij het ontwikkelen die verrassing’, zei een jongeman opgetogen, en een meisje sprak van ‘een bepaalde rauwheid die ik heel vet vind’.

Ik dacht terug aan mijn eigen fotocarrière. In 1991 werd huisgenoot P. door De Telegraaf als correspondent naar de toenmalige Sovjetunie gestuurd. Omdat ik niets beters te doen had, ging ik mee, en om mijn aanwezigheid in Moskou een schijn van relevantie te verlenen kocht ik een camera. Een analoge, uiteraard, want er was niks anders.

Zo begeleidde ik P. op zijn reizen, en maakte foto’s van wat er zoal te zien viel. Die foto’s waren erg slecht, maar dat vonden ze bij De Telegraaf niet erg. Ze drukten die foto’s gewoon af, en ze betaalden me er ook nog voor! Ja, het waren mooie tijden voor talentloze freelancers.

We reisden wat af. Zo fotografeerde ik de meest uiteenlopende dingen en mensen, waaronder een bevroren waterval in Kirgizië, een abortus in een groezelige kliniek, de onder het puin bedekte lijken in het stadje Neftegorsk na een aardbeving, en de bestorming van het Moskouse parlementsgebouw in 1993.

Ik herinner me een bezoek aan Oefa, de troosteloze hoofdstad van de republiek Basjkortostan, waar iedereen ziek werd van het drinkwater, dat chronisch met dioxine werd vergiftigd door een slordige chemische fabriek. Ik fotografeerde een lijkgrauwe, maar laconieke Oefanees, bij de kraan in zijn sovjetkeukentje, die grijnzend verklaarde ‘Ik drink al mijn hele leven dioxine, en ik heb nergens last van.’

En die rendieren. We waren in Siberië voor een reportage over rondtrekkende rendieren die daar alomtegenwoordig zouden zijn. Dat viel tegen. Na een week hadden we nog geen rendier gezien. Jammer, maar we moesten terug. Op de laatste avond werden we te eten genood door onze gids. Toen ik zijn badkamer binnenliep om mijn handen te wassen lag daar, in de badkuip, een gigantisch dood rendier, tong uit de bek als in een stripverhaal. Een deel van hem werd even later opgediend als avondmaal. Ook van dat rendier maakte ik foto’s.

‘Een bepaalde rauwheid’, zeg dat wel. Ik heb geen idee waar al die foto’s zijn gebleven. Wat zou ik ze graag nog eens terugzien! Ja, tegenwoordig heb ik een smartphone, waarmee ik zo veel foto’s kan maken als ik wil. En dat doe ik ook.

Maar helaas: die zijn het terugzien niet waard.