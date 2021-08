Om de fax voor de vergetelheid te behoeden, heb je minstens één echte liefhebber nodig

Wat heeft de fax gemeen met het klavechord, de zeppelin en de bandrecorder? Correct: het zijn uitvindingen die maar kortstondig in zwang waren om daarna, zij het om verschillende redenen, naar de marge van de geschiedenis te worden verbannen.

Klavechords, zeppelins en bandrecorders hebben tot op de dag van vandaag wel fanatieke adepten. De fax is typisch zo’n apparaat dat loyaliteit noch romantische gevoelens in de hand werkt. Tenminste: dat dácht ik. Op advocatenkantoren en gemeentehuizen wordt hij nog gebruikt, maar advocaten en ambtenaren gaan de fax niet voor de vergetelheid behoeden. Daarvoor heb je minstens één echte liefhebber nodig. Dat die echt bestaat, weet ik dankzij een interview in de Volkskrant met de nog dagelijks faxende schrijver Nicolien Mizee, die uit haar faxen succesvolle faxboeken samenstelt.

Mij voerde dat interview rechtstreeks terug naar het tijdperk waarin de fax het toppunt van efficiëntie was en ik nog niet leed aan digibetisme, maar aan faxofobie. Dat bleek een probleem toen ik handgeschreven stukken uit Oost-Europa naar Nederland moest zien te krijgen. De post deed er weken over en was notoir onbetrouwbaar. Dat er ooit stukken van mij op een Nederlandse krantenredactie zijn beland, dank ik helemaal aan de Roemeense grafisch ontwerper Catalin Popa. Bijna dertig jaar geleden zetelde die in een kamertje aan de Calea Victoriei in Boekarest dat voor de helft werd gevuld door een reusachtig socialistisch faxapparaat. Het duurde minuten voor dat ding vele volgekrabbelde A4'tjes via een beroerde telefoonlijn piepend naar Nederland had gespuwd. Dat kostte iets van twee Duitse marken per 40 seconden, maar Catalin wilde nooit voor al dat faxen worden betaald.

Een paar jaar later was hij een van de eerste Roemenen met e-mail en een laptop. In zijn kamertje kwam véél ruimte vrij toen die reuzefax verdween. Ik ben blij dat Nicolien Mizee er nog een heeft.