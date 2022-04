Olympisch roeier Jan Op den Velde hield geen medaille over aan Helsinki 1952, maar wel smakelijke verhalen

Jan Op den Velde.

Zijn deelname mocht dan op een deceptie zijn uitgelopen, toch kon roeier Jan Op den Velde altijd smakelijk vertellen over de Olympische Spelen van 1952 in Helsinki. Neem nou die enorme eetzaal in het olympisch dorp. Terwijl boter en vlees in die naoorlogse jaren in Nederland nog altijd op de bon waren, werd in Finland op lange tafels alles uitgestald wat er aan eten en drinken in de wereld te krijgen was. En nog gratis ook! ‘Hij heeft daar voor het eerst tomatensap gedronken’, weet zijn zoon Wouter. ‘Dat vond hij een sensatie.’

Op den Velde, zoon van een radiotechnicus uit Zaandam, ging na de hbs civiele techniek studeren in Delft. Daar meldde hij zich in 1948 aan bij roeivereniging Laga. Met zijn lange, krachtige gestalte bleek hij een natuurtalent. Bijna ongemerkt kwalificeerde hij zich met de vier zonder stuurman van Laga voor de Spelen, waaraan toen nog geen landen-, maar clubteams meededen bij het roeien. Voor de trip naar Finland heeft hij zijn moeder nog wel officieel om toestemming moeten vragen, want met 20 jaar was hij nog minderjarig. Ze vond het geen probleem.

In Helsinki werd de oorspronkelijke roeibaan afgekeurd, waarna er moest worden uitgeweken naar een baan op zee, tussen de rotseilanden; iets waar de Nederlanders moeilijk mee om konden gaan. In de herkansing tegen Italië, waarin Nederland ruim voor lag, maakte de nummer drie in de boot een snoek; de ergste misslag in het roeien. Tot overmaat van ramp sloeg daarbij ook de riem van de dol, waardoor de boot volledig stil kwam te liggen. Weg finale.

‘Als ploeg gefaald’, blikte Op den Velde in 2014 in het magazine Roei! terug op dat mislukte optreden. Maar al te lang waren ze niet in chagrijn blijven hangen. ‘Realiseer je dat de Olympische Spelen nu zijn verworden tot een spektakel waarbij de deelnemers bijna als acteurs worden voorgesteld. Televisie laat de wereld meeleven. Toen werd er slechts in de kranten over gemeld.’

Na zijn afstuderen stortte Op den Velde zich op zijn maatschappelijke carrière. Tragisch was het auto-ongeluk waarbij zijn vrouw omkwam. Zijn dochter, de jongste, was toen een half jaar oud. Wouter: ‘Hij heeft toen heel duidelijk gezegd: mijn gezin moet bij elkaar blijven, daarom moest er een kinderverzorgster in huis. Via-via vond hij zo’n vrouw. Het was liefde op het eerste gezicht. Ze trouwden en toen werd ik geboren.’

Zijn werk voor de baggermaatschappijen Ballast Nedam en Boskalis bracht hem over de hele wereld. Hij woonde onder meer in Zuid-Afrika, Canada en Indonesië. Het laatste deel van zijn werkzame leven bracht hij door in Spanje, op afstand van kinderen en kleinkinderen. Wouter: ‘Maar als een echte ingenieur had hij berekend dat hij zijn kleinkinderen, als die een week per jaar langskwamen, netto meer zag dan wanneer hij in Nederland was blijven wonen en ze elke week een uurtje langs waren gekomen.’

In Spanje woonde hij niet ver van de olympische roeibaan van 1992. Daar leerde hij op zijn oude dag skiffen: roeien in een eenmansboot. Toen hij ten slotte toch terugkeerde naar Nederland, meldde hij zich bij roeivereniging Cornelis Tromp in Hilversum – al werd het vooral koffiedrinken omdat zijn lijf hem in de steek liet. Ook de ergometer die bij hem thuis stond, bleef met het toenemen van ouderdomskwalen steeds vaker onaangeroerd.

Jan Op den Velde overleed 3 februari aan ‘het leven’, zoals zijn zoon zegt. Hij werd 90 jaar. De laatste jaren voor zijn dood begon hij als coronabezigheid zijn roeimemoires op te schrijven. Die zullen binnenkort worden gebundeld in een boek.