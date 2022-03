‘Olga mag mijn handdoeken hebben, ja állemaal!’

Sinds het uitbreken van die oorlog verbaas ik me over al die Russen in Amsterdam. Dat zijn er best veel. Deels zijn het zogeheten ‘expats’, maar er lopen ook nog steeds een hoop Russische toeristen rond. Ik vermaak me ermee die Russen op straat af te luisteren. Mensen afluisteren is het leukste dat er is, en omdat ze niet doorhebben dat ik Russisch versta, zijn Russen een makkelijke prooi.

Wat ik nou zo fascinerend vind: ik heb er nog niet één over de oorlog horen praten. Van de week liep ik achter een jong Russisch stel aan in de Ferdinand Bolstraat. Ze hadden het een kwartier lang over de gevaren van, ik verzin dit niet, frisdrank met kunstmatige zoetstoffen. Met name aspartaam moest het ontgelden (dat is in het Russisch gelukkig ook gewoon ‘aспартам’, anders had ik het moeten opzoeken). Leuk, jongens, en nu even over Poetin, dacht ik, maar niks hoor. ‘Zullen we iets gaan eten, mijn vogeltje?’ vroeg de jongen uiteindelijk aan het meisje, en daar liepen ze al een wokrestaurant binnen.

Ook in het Vondelpark ving ik bot. Ik volgde twee Russinnen, met van die schelle stemmen en een veel te dik ingepakt kind. Een van de vrouwen droeg een tasje van het Rijksmuseum. Het gesprek ging over: gordijnen in de slaapkamer. De ene vrouw wilde die liefst zo zwaar mogelijk, anders werd ze te vroeg wakker van het licht. De andere vrouw wierp tegen dat zware gordijnen ‘benauwd’ waren. Nou ja, wie weet hadden ze Poetins manoeuvres al uitentreuren doorgenomen en waren ze er ‘helemaal klaar mee’.

Verder hoorde ik nog Russen praten over het weer (‘heerlijk’) over woonboten (‘knus’) en over een gestolen telefoon (‘een nachtmerrie’) Russen, vooral de vrouwen, vinden zowat alles een ‘nachtmerrie’, van een gescheurde nagel tot de prijs van varkensvlees, maar over de echte nachtmerrie hoorde ik ze dus niet.

Gisteravond liep ik het hondje van vrienden uit te laten. Het beest koestert een woeste passie jegens mijn rechterbeen, en omdat ik het geneuk zat was had ik hem mee naar buiten genomen. Dat vindt hij óók leuk. Terwijl hij zijn zevenenveertigste plasje deed passeerde mij een vrouw die in het Russisch telefoneerde. Ze klonk geëmotioneerd. En ze zei: ‘Wil je tegen Olga zeggen dat ze mijn handdoeken mag hebben? Niet vergeten hoor! Ja, ál mijn handdoeken.’

Wat was hier aan de hand? Ging dit nu eindelijk eens wél over de oorlog? Was ze gevlucht en had ze alles achtergelaten? Ze liep snel, en ik kon haar niet meer horen.

Dolgraag had ik verder geluisterd, maar ja, dat hondje.