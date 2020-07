Oilily-eigenaar die voor iedereen Willem was

Hoge bergen en diepe dalen maakte Willem Olsthoorn mee met zijn merk Oilily. Celebrity’s hielden ervan, maar er waren ook faillissementen.

Met zijn kleurrijke en wijde kinderkleren onder het merk Oilily veroverde Willem Olsthoorn samen met zijn vrouw Marieke de wereld.

Duizenden winkels in de VS en Europa verkochten zijn kleding. Madonna, Michael Jackson en Mick Jagger sloten het merk in de armen. De Britse prinsen William en Harry droegen Oilily. Er was een fanclub met liefst 55 duizend leden.

Maar naast hoge bergen waren er veel diepe dalen. Twee keer ging het bedrijf failliet, twee keer volgden doorstarts en uiteindelijk raakte Willem na de dood van Marieke in december 2013 zelfs gebrouilleerd met zijn eigen dochter en schoonzoon. Begin dit jaar kreeg hij gordelroos. In het ziekenhuis kwamen er andere complicaties bij. Uiteindelijk verzwakte de Bergenaar zo dat hij op 1 juli in het ziekenhuis in Alkmaar overleed.

‘Een lieve man en geweldige vader’, zo herinnert zijn dochter Jacobijn hem. ‘Hij was zeker niet de meedogenloze zakenman zoals hij vaak is afgeschilderd. Hij kon huilen als hij een klant moest teleurstellen. Ik zou hem eerder een peoplemanager noemen. In het bedrijf noemde iedereen hem Willem, tot aan de schoonmaker aan toe.’

Olsthoorn werd geboren in Velsen, waar zijn vader bij Hoogovens werkte en zijn moeder stofjassen verhandelde. Willem –oudste van de negen kinderen – koos voor een opleiding aan de Hogere Textielschool in Tilburg. Hier ontmoette hij Marieke Roosen, een talentvol tekenaar en modeontwerper. Ze trouwden en verhuisden naar Alkmaar, waar Willem een kleine breierij kocht. Hij produceerde coltruien en schorten voor groenteboeren. Toen in 1966 de eerste kinderen werden geboren – de tweeling Brechtje en Jacobijn – besloten ze die zelf aan te kleden.

Marieke wist dat baby’s van felle kleuren houden, omdat ze pastel- en grijstinten niet kunnen onderscheiden. Ze maakte regenjassen voor haar kroost van geplastificeerde stof in donkerblauw met turquoise appels. Andere moeders wilden ze ook. ‘Toen een hippe modezaak in Amsterdam ze ging verkopen, ontdekten ook andere winkels de kleine kledinglijn’, zegt Jacobijn. Het merk heette toen nog Olly, de bijnaam van Willem, maar toen een Zwitserse fabrikant van Molly-teddyberen patent aanvroeg werd dat omwille van de duidelijkheid veranderd in Oilily. Omdat de productiekosten in Nederland te hoog waren, ging het bedrijf in 1981 failliet.

Na een doorstart en het besluit de productie uit te besteden in Azië werd het vorige succes overtroffen. Een van de grootste hits was volgens Jacobijn de Flox, een lange jas naar onder toe uitlopend. Hoewel de jas 169 gulden kostte, hingen er zoveel in scholen in de betere buurten dat een onderwijzer vroeg of Oilily er een individueel kenmerk in wilde zetten. De kinderen konden ze niet uit elkaar houden. In 2003 verkochten Willem en Marieke hun bedrijf aan een investeerder. Het werd geen succes, volgens Olsthoorn omdat de nieuwe eigenaar de kinderen in ‘kleine damespakjes’ probeerde de te stoppen. In 2009 ging het bedrijf opnieuw failliet.

Olsthoorn besloot de naam en de voorraad terug te kopen en begon opnieuw in Alkmaar, waarbij hij Oilily als lifestylemerk lanceerde. Behalve kinderkleding kwamen er ook meubels, porselein en kinderspullen.

Het succes van de jaren tachtig en negentig kon hij niet evenaren. In 2016 kwam Olsthoorn in het nieuws doordat hij zijn dochter Sophie en haar man Gijs de Kogel op non-actief stelde, waarna zij hem voor de rechter daagden. Van de vier kinderen zit alleen nog zijn dochter Brechtje in het bedrijf.