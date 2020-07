Orry (het theater van Center Parcs in Heijerbos) breng kinderen tasjes met daarin van alles om de week mee door te komen. Beeld Marcel van den Bergh

Daar zitten we dan, lekker vakantie vierend in een Center Parcs-cottage, terwijl op het dak een ononderbroken hoosbui neerklettert. Dit is toch waarom Nederlanders snel hun koffers pakken zodra de zomervakantie aanbreekt en maken dat ze wegkomen uit dit meteorologisch instabiel land?

Niet moeder Ria Van der Duyn-Peters (85) en dochter Yolanda (57) uit Nijmegen. Noem ze gerust doorgewinterde vakantie-in-eigen-land-vierders. Sinds 2013 bezochten ze Center Parcs Heijderbos al twintig keer. Voorlopers zijn het, die al ver voor de coronacrisis hadden uitgevonden dat er uiteindelijk niet zo heel veel verschil bestaat tussen een vakantie aan de zonovergoten Spaanse kust en een vakantie in het verregende Noord-Limburgse Heijderbos.

‘Of je nou in Benidorm zit of hier in Center Parcs, uiteindelijk moet je er zelf wat van maken’, vat Yolanda samen.

Moeder Ria wijst ondertussen uit het raam, naar het tuinterras waar eekhoorns en vogels in een netje pinda’s pikken. ‘Dat is toch enig? Zoiets krijg je thuis nou nooit te zien.’

Hoe je er zelf wat van maakt als je vanwege de regen niet een rondje door het bos kunt wandelen en niet met te veel mensen tegelijk in de Aqua Dome mag zwemmen? Puzzels leggen en kaartspellen spelen. Yolanda en Ria hebben er een hele boodschappentas mee gevuld. En als dat gaat vervelen, dan mag Yolanda graag gaan schilderen op nummer. Dat is een delicaat werkje waarbij elk minuscuul vakje op papier correspondeert met een bepaalde kleur. Is het af, dan heb je een romantisch kasteeltje in een bos bij elkaar geschilderd.

Op 16 maart zouden Ria en Yolanda hun negentiende bezoek aan Center Parcs brengen. Komen ze net aan, krijgen ze te horen dat even daarvoor besloten is om alle locaties van Center Parcs op slot te gooien vanwege corona. Sindsdien heeft Ria in quarantaine gezeten. Voor Yolanda – die als verzorgster in een revalidatiecentrum werkt – brak juist een hectische tijd aan. Op haar werk druppelden de herstellende coronapatiënten binnen en zag Yolanda met eigen ogen de verwoestende effecten die het virus heeft op het lichaam. Mensen die geen spierkracht meer over hebben en weer moeten leren lopen, bijvoorbeeld. Of opnieuw moeten leren eten en praten.

Hier, in het Heijderbos, is al die corona-narigheid lekker ver weg. De pieper waarmee Yolanda elk moment kan worden opgeroepen is thuisgelaten. Het is tijd om te ‘ontstressen’ en weer ‘op te laden’ en dat kan hier net zo goed als waar dan ook over de Nederlandse grens.Het enige dat je er voor hoeft te doen is in de auto stappen en gas geven – binnen een half uur ben je er.

Een collega van Yolanda, die ook besloten heeft om deze zomer in Nederland te blijven, heeft op haar aanraden een midweekje geboekt in Center Parcs De Eemhof in Zeewolde. Hij zal ‘helemaal uitgerust’ terug naar huis keren, had Yolanda hem verzekerd.

‘Dat is toch enig?’, roept Ria nog eens als er opnieuw een eekhoorn over het tuinterras hupt.

In al die jaren dat Ria en Yolanda naar Heijderbos komen, hebben ze hun verblijf maar een keer voortijdig afgebroken. En dat was niet vanwege het weer – Yolanda: ‘Ik heb het nog nooit zo slecht meegemaakt als dit jaar’ – maar vanwege de plotselinge geboorte van een kleinkind. Al de andere negentien bezoeken aan Heijderbos waren van begin tot eind ‘puur genieten’. Want dan was er weer een leuke liveshow met muziek, of er was een gezellige bingo-avond, en altijd, maar dan ook altijd, bezweren de dames, is het personeel van het park de vriendelijkheid zelve. En o ja, niet vergeten: elke ochtend worden ze getrakteerd op gratis verse broodjes uit de oven.

‘Gewoon doen’, adviseren moeder en dochter Van der Duyn-Peters iedereen die nog niet zeker weet of hij zijn vrije zomerdagen in Nederland moet doorbrengen.

Oké, als ze dan toch één minpuntje aan hun verblijf in Heijderbos moeten noemen? ‘De wifi-verbinding kan wat beter. Die valt jammer genoeg wel eens uit.’