Nynke de Jong speelt dinokwartet met een valsspelend kind

Hoog boven de rumoer van haar drie kinderen werkt Nynke de Jong (36) aan podcasts en tv-programma’s. Maar voor een appelflap of een potje dinokwartet komt ze graag even naar beneden.

Nynke de Jong Beeld Ivo van der Bent

In theorie zou tv- en podcastmaker Nynke de Jong (36) haar koelkast (‘goorder dan goor’) kunnen poetsen. En in de praktijk eigenlijk ook wel, ware het niet dat ze die praktijk liever vult met dat wat ze licht zelfspottend en aangenaam allitererend ‘gezapig gezinsgezever’ noemt. Ze is nu eindelijk weer wat meer thuis, in Zwolle, incluis man, drie kinderen en die gore koelkast dus. Vaak zit ze wel hoog in dat ‘thuis’, in haar werkkamer, met een geluiddempende koptelefoon. Maar ze is present bij wakkerworden-aankleden-ontbijten-kusje-fijnedag. En, ’s avonds, bij bad-boekje-kusje-slaaplekker. ‘Dat hadden we echt nodig’, zegt De Jong, ‘dat ik er op die momenten weer ben.’

Er waren de afgelopen weken nét iets te veel dagen dat ze om 18 uur aan de keukentafel via Facetime inklokte, en dan zei haar oudste van 5: ‘Zit je weer in de make-up, mama?’ Mama was bezig met de opnamen voor het RTL4- programma Volg je me nog? en maakt wekelijks de podcast Alle geschiedenis ooit. Het ene moment praat ze met influencer Gaby Blaaser over haar pikante Instagramfoto’s, dan weer vertelt ze de luisteraars van haar geschiedenispodcast hoe groot de rol van het dorpje Eijsden was in de Eerste Wereldoorlog (spoiler: heel groot).

Maar goed, die thuistijd, dus. Heerlijk. Noodzakelijk. De middelste, Abe, bijna 4, gaat over een paar weken naar school. Je knippert twee keer clichématig met je ogen en bam; je kind heeft ineens een leven vol juffen en meesters en vriendjes en vriendinnetjes en kinderfeestjes en knutselwerkjes en: ‘Papa, mama, weet je wat ik heb gedaan vandaag?’ Een leven waar jij niet bij bent.

De Jong bevindt zich nu als het ware tussen die eerste en tweede essentiële oogknipper. Dat spoort haar aan bewust te genieten van wat nu nog kan. Op woensdagochtend samen dinokwartetten (‘hij wint altijd maar speelt vals’). Of even naar de supermarkt omdat iemand grote appelflapzin heeft. En dan komt die onvermijdelijke tweede oogknipper, bam, Abe naar school, stiller in huis, nou en dan, pas dán is de koelkast aan de beurt, en niet eerder. Want die koelkast, die loopt niet weg – hoogstens dat wat erin zit.