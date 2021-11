Nu zou de man in de supermarkt wel eens even bewijzen dat hij niet alleen maar voor lul kon staan

Je pikt ze er zo uit: mannen die nooit boodschappen doen, maar plots, door het noodlot (vrouw op reis, ziek, weggelopen?) de supermarkt in worden geduwd, briefje in de hand, wankelend tussen onzekerheid en daadkracht. Zo, vader zal die verdomde ontbijtkoek wel eens even doodmaken en naar zijn hol sleuren! Maar waar heeft-ie zich verstopt?

Deze man zag er overigens niet uit als een klassieke macho. Meer als een ouderwetse kunstenaar, vale sjaal om de strot, scheefgeslofte espadrilles aan de voeten. Hij had zijn dochter bij zich, van een jaar of 13. ‘Pap, nee, geen groene! Groene paprika’s zijn niet te vreten. Geef dat briefje es. Peultjes staat daar. Dat zijn geen peultjes, dat zijn snijbonen. Pap...’

‘Verse gember’, las hij toonloos van het briefje op. ‘Bij de knoflook’, wist het meisje. Waarom was dat wicht eigenlijk niet zelf boodschappen gaan doen, in haar eentje? Maar wacht, daar zeulde ze al met een pak grote flessen spa. Ze waren dus met de auto.

Uit het plafond kwam De zak van Sinterklaas, gezongen door een vrouw met een wulpse stem die het lied iets dubbelzinnigs gaf. ‘O jongens, jongens, ’t is zo’n baas. Daar komt hij, daar komt hij...’

De man bekeek verbaasd een emmertje minikomkommers. ‘Pap, loop nou mee met die kar, anders moet ik zo sjouwen’, zei het meisje. Ze was klein van stuk en had, misschien met viltstift, een lok van haar grauwblonde haar roze gemaakt. Grootmoedig liet ze haar vader kiezen bij de macaroni: schroefjes of strikjes.

Schroefjes. Maar nu zou hij toch wel eens even bewijzen dat hij niet alleen maar voor lul kon staan. ‘We moeten kaas hebben’, sprak hij. ‘De kaas is bijna op.’ Ja, dat kon het meisje bevestigen, maar ‘die kopen we nooit hier. Die kopen we bij de kaasboer.’ O ja.

De zak van Sinterklaas was klaar en nu zette Bløf Zoutelande in. ‘Maar we hebben geen geld in onze koude handen...’ De man beet op een duimnagel. ‘Pap, pak jij nou even boter. Daar. Dáár! Pap...’ Hij sjokte naar het zuivelschap en passeerde daarbij onherroepelijk het broodbeleg. Jam. Appelstroop. Pindakaas. Gefascineerd greep hij een pak luxe hagelslag, met gouden letters. Royaal chocoladehagel extra puur.

Daar was zijn kleine kwelgeest weer. ‘Pap. We hebben nog hagelslag, hoor!’ De man keek haar smekend aan. ‘Deze ken ik niet’, zei hij. ‘Extra puur. Die lijkt me héél lekker....’

Het kind lachte spottend maar toegeeflijk. ‘Vooruit dan maar, pap...’

Met een zegevierend plofje liet de man het pak hagelslag in de kar vallen. Hij rechtte zijn rug. Op zijn tobberig gelaat verscheen een uitdrukking van extra puur geluk.