Nu vragen kinderen zich af of zij zich moeten vastlijmen aan de Sint

Met de komst van Sinterklaas klinkt overal de vraag of de kindjes het feest nog wel aankunnen. Ik lees over ‘extreme sintspanningen’. Een kinderpsycholoog adviseert ouders om hun kroost weinig speelafspraakjes te laten maken; knutselen en naar het bos is beter. Rond bedtijd kan een meditatie of yoga-oefening de Sint-stress verlichten. En we moeten nog drie weken.

Hemeltjelief, wat is er veranderd? De kans om in een zak naar Spanje te worden verscheept liep je altijd al. Maar nu hoorde ik over ouders die Sints nachtelijke inbraak in scène zetten met veel geraas en omgegooid meubilair. De scenaristen van het Sinterklaasjournaal lieten de pakjesboot zinken, maar wie bewijst dat het niet Poetin was? Dat de Goedheiligman aankwam in een privéjet riep bij veel kinderen natuurlijk de vraag op of zij zich straks moeten vastlijmen aan zijn baard.

Real world problems, waar niet tegenop te mediteren valt. Gelukkig wil een berg cadeautjes nog weleens helpen.