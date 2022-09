Mijn favoriete nieuwsapp is Teletekst, vanwege de kleuren, het lettertype en het gebrek aan plaatjes. Het is het nieuws van nu, met het geruststellende gevoel van een wereld zonder internet. Dat zouden ze als reclamezin moeten gebruiken, maar Teletekst maakt geen reclame. Niet voor zichzelf, en ook niet voor andere producten. Rust. Heerlijk.

Omdat Teletekst het nieuws brengt, en er dus ook berichten over Arib op staan, merk ik dat ik steeds per ongeluk Airbnb lees. ‘Airbnb werkt niet mee aan onderzoek.’ Dat klinkt totaal geloofwaardig, want natúúrlijk onttrekt Airbnb zich weer eens aan elke vorm van accountability. En dan zie ik ineens: o nee, Arib!

Nu vraag ik mij af of dit een soort gentrificatie van de geest is. Ik merkte laatst ook al dat ik de in deze krant gepubliceerde cappuccino-index gelaten tot mij nam (ja, dat zijn de prijzen inderdaad), terwijl de bedoelde reactie volgens mij ‘diepe verontwaardiging’ was.