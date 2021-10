In de tram naar het station zat ik tegenover een jong, pips Duits stel, van wie het meisje juist verklaard had dat ze ‘die Nase voll’ had van Amsterdam. De jongen antwoordde niet maar keek gekwetst, alsof dat hele Amsterdam zíjn schuld was geweest. Intussen zat ik na te denken over de laatste James Bond-film. No time to die heet hij, wat nogal een zonderlinge titel is want hij duurt bijna drie uur: tijd zát om te sterven dus, en dat gebeurt dan ook op zeer grote en gevarieerde schaal .

Het begin is ijzersterk, en er zit verderop ook nog wel een fijne scène in met een Bondmeisje (Ana de Armas) dat heel goed vechten kan in een adembenemende avondjurk, maar verder is die film nogal een drakerig voortdruilend drama met hindernissen van veelal politiek correcte oorsprong.

‘Ach du Scheisse!’, riep het Duitse meisje plots uit. ‘Ik heb mijn handschoenen laten liggen in het hotel.’ De jongen keek demonstratief op zijn horloge, en zei: ‘Ze zitten natuurlijk gewoon in je tas.’ Het meisje begon gehoorzaam in haar tas te graven en ik dacht verder over James Bond. James moet wat mij betreft gewoon een ouderwetse fallocraat zijn, die – tussen het schurken vermoorden door – vrouwen redt, neukt en vergeet, liefst terwijl hij een reeks dure, ingewikkeld toegeruste auto’s in de prak rijdt onder het uitserveren van gortdroge oneliners. En nu komen ze opeens aanzetten met een Bond met een gevoelsleven en allerlei andere weeë flauwekul die ik niet kan opdissen zonder spoilers.

(‘Wie neemt er dan ook handschoenen mee naar Amsterdam?’, sprak de Duitse jongen intussen. ‘Het is niet eens koud!’ Daar ging het niet om, vond het meisje. Het ging erom dat het handschoenen waren van echte lamsvacht, en dat ze die zeer zeker niet achter ging laten in Amsterdam.)

Niet alleen Bond zelf, maar ook de schurk in No time to die heeft een gevoelsleven. Wie zit dáár nou op te wachten? Ja, zo krijg je inderdaad wel een film van bijna drie uur. En die schurk wordt dan ook nog eens gespeeld door Rami Malek, die er helemaal niet uitziet als een schurk, maar als een ziekelijk kind.

‘Du kommst also nicht mit?’, siste het meisje, haar stem geknepen van woede. Ze was opgestaan en hield het handvat van haar beige rolkoffertje zó stevig vast dat haar knokkels er wit van werden. De jongen keek met een cynisch-vermoeide blik om zich heen, en schudde langzaam zijn hoofd. De tram stopte bij de halte Martelaarsgracht en het meisje stapte uit. De tranen stonden haar in de ogen.

Ik was die hele Bondfilm al weer vergeten.