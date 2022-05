Nu ben ik zo’n moeder geworden die hoopt dat haar kind arts of verpleger wordt

‘SEH Held’ stond er op de badge van de verpleegkundige. Ze was de eerste van de vele verpleegkundigen en artsen die aan ons voorbijtrokken op de avond dat ik met mijn zoon op de spoedeisende hulp belandde.

Het ene moment was hij aan het voetballen, het volgende moment stond hij huilend voor me. Door mijn feilloze moederinstinct wist ik dat het foute boel was, dat dit geen kwestie was van een nat lapje en een ijsje toedienen. Al denken mijn feilloze moederinstincten wel vaker dat er iets gebroken is, en dan is het eigenlijk alleen gekneusd, of een schrammetje, of niks. Maar dit keer hadden mijn feilloze moederinstincten het bij het juiste eind: in het ziekenhuis bleek dat zijn pols gebroken was.

Het is alweer een tijdje geleden dat we avondenlang applaudisseerden voor de mensen in de zorg, en dat we ze aanspraken met de term ‘held’, maar ze werken er nog steeds. Middenin de nacht leggen ze gips aan, op verzoek ook in de kleuren van Ajax, brengen ze je zoon een deken als hij het koud heeft, en zijn moeder mag ook een deken, keuvelen ze geroutineerd met je kind over de Formule 1 om hem gerust te stellen voor het infuus en het roesje, en kijken ze samen met de ouders vertederd toe hoe hij high ontwaakt uit dat roesje.

Altijd als ik artsen en verplegers aan het werk zie, word ik uiteengereten door twee compleet verschillende gevoelens. Aan de ene kant: dit werk wil ik ook doen, zo belangrijk, zo goed, er gaat geen uur voorbij of je doet zeventig nuttige dingen, en je mag elke dag klompjes aan. Aan de andere kant: wat een hel om middenin de nacht een bloederige zakdoek die iemand op een stoel heeft achtergelaten, op te moeten ruimen, altijd in helverlichte zalen te werken, met mensen die gillen en schreeuwen van de pijn. Logisch dat steeds minder mensen dat werk volhouden of überhaupt willen doen.

Terwijl mijn zoon vol toewijding en aandacht werd verpleegd, zag ik dat hij zijn pijn vergat en gefascineerd keek naar de draden waar hij aan lag, het infuus, het mondstuk voor de verdoving, de grafieken op het scherm naast hem. Misschien werd hier, bij die gebroken pols, de kiem gelegd voor een diepe belangstelling voor de geneeskunde, en zou hij later ook in zo’n donkerrood of blauw pak rondlopen, vakkundig dingen zeggen als ‘Mag ik even in je mond kijken?’, kleine kinderen geruststellen. O, en levens redden, ook dat.

Nu ben ik zo’n moeder geworden die hoopt dat haar kind arts of verpleger wordt. Voor de maatschappij, hè, niet voor mezelf.