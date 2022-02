‘Nou schrijf maar op: ze kunnen hun kinderen slecht loslaten’

Jacob Derwig en Kim van Kooten. Beeld Marc de Groot

‘Ik pis wel even over haar heen’, roept acteur Jacob Derwig en maakt aanstalten zijn geslacht tevoorschijn te halen en te richten op het kind dat in de brandnetels is gevallen. ‘Kinderen zijn er niet om overheen te pissen, kinderen zijn er om voor te zorgen’, schreeuwt actrice Malou Gorter geëmotioneerd terug. ‘Pis over je eigen lichaam met die vieze, ongewassen worst van je.’

Het is een scène uit de dramaserie van scenarioschrijver Kim van Kooten (48), die zich afspeelt in een woongroep in de jaren tachtig. De woongroep bestaat uit vier vrouwen (gespeeld door Malou Gorter, Maria Kraakman, Bianca Krijgsman en Hannah van Lunteren), vier kinderen en een man: Bert (Jacob Derwig). Bert is de licht ontvlambare leider die 183 huisregels heeft opgesteld en de huisvergaderingen in zijn onderbroek voorzit. In de groep wordt alles gedeeld: geld, de kinderen, yoghurt, valium, want ‘alles is van iedereen’. Maar één ding wordt niet gedeeld, en dat is het grote verdriet dat na een tragisch ongeluk stilzwijgend boven de groep hangt. Bert schreeuwt het weg.

De serie is gebaseerd op de gelijknamige roman van cabaretier Tim Kamps, die de verfilming regisseerde. Van Kooten en Kamps kennen elkaar dankzij een loslippige darmchirurg die Van Kootens dikke darm verwijderde vanwege een ernstige darmziekte. Hetzelfde lot trof Kamps. ‘Ken jij Kim van Kooten? Die heeft ook dit probleem, zei de chirurg tegen Tim’, vertelt de actrice en scenarioschrijver. Haar man, acteur Jacob Derwig (52), grijnst. ‘Het is totaal not done, dat kun je echt niet maken als chirurg’, lacht Van Kooten, ‘maar toch ben ik die man dankbaar, want Tim heeft mij toen opgebeld en sindsdien zijn we vrienden. Ik kan het met Jacob overal over hebben, maar als ik me zo ziek of rot voel, is Tim de enige die echt begrijpt wat ik doormaak. Dat maakt dat ik hem blind vertrouw. Die serie was ook nooit zo mooi geworden als Tim zich er niet mee bezig had gehouden. Hij is best onzeker, dus ik denk dat hij zich niet half realiseert hoe bijzonder het is wat hij heeft gedaan, maar hij kreeg na afloop van de opnamen liefdesbrieven van de acteurs omdat iedereen zich zo op zijn gemak bij hem voelde.’

Tim vertelde dat je hele ziel en zaligheid in dit project zit. Wat trok je er zo in aan?

Van Kooten: ‘Ik vind de stijl van Tim heel leuk, die is grappig en ontroerend tegelijk. Maar het was vooral de arena van de woongroep en het tijdsbeeld waardoor ik dacht: dit moet een serie worden.’

Hoe hebben jullie zelf de jaren tachtig beleefd?

Derwig: ‘Ik zat in Dordrecht op de middelbare school en kan me vooral de saaie, lege, trage dagen herinneren. Je kon niet veel anders dan een boekje lezen, een plaatje opzetten, een beetje rondfietsen en cassettebandjes maken. Maakte jij ook cassettebandjes?’

Van Kooten: ‘Ja. Maar vooral dat fietsen herken ik. Wij woonden in Hilversum en als ik me verveelde, fietste ik uren rondjes rondom het park. Toen wist ik niet beter, maar als ik er nu aan terugdenk, denk ik: jezus, wat saai, dat doelloze fietsen.’

Waren jullie niet druk bezig met je haar touperen of er blauwe gel in smeren?

Van Kooten: ‘Dat ook wel. Ik was enorm bezig met Madonna en Bananarama.’

Derwig: ‘Ik met Madness. Ik was vanaf de vierde klas een beetje alto met een lange zwarte jas uit de tweedehandswinkel en van die ska-schoenen. Wat bij mij wel overeenkomt met de thuissituatie van de kinderen in de serie – daar moest ik laatst over nadenken – is dat mijn ouders op een belangrijk moment in mijn leven ook iets deden waar mensen nu misschien wat langer over nadenken. Op mijn 3de verliet mijn vader mijn moeder, dat doen mensen nu nog steeds, maar tegenwoordig overleggen ouders toch meer hoe het daarna samen te doen, of ze bijvoorbeeld bij elkaar in de buurt kunnen blijven wonen. Mijn vader vertrok ‘gewoon’ naar het buitenland. Hij werkte voor Unilever en verhuisde eerst naar Engeland, toen ik een jaar of 8 was naar Nigeria, en op mijn 11de naar Portugal. Voor hem waren dat uitstekende kansen om carrière te maken en een ander gezin te beginnen, maar daarmee besloot hij wel om mijn zusje en mij maar een paar keer per jaar te zien. Als kind neem je dat zoals het komt, maar toen ik zelf vader werd vond ik het ineens heel ingewikkeld. Zelf zou ik die keuze nooit hebben gemaakt. Ik heb daar met mijn vader, met wie ik nu overigens een goede relatie heb, veel over gesproken, en we kwamen er altijd op uit dat het een andere tijd was. Dat deed je toen.’

Jacob Derwig en Kim van Kooten. Beeld Marc de Groot

Jullie vriendin Jara Lucieer, die jullie al kent vanaf het moment dat jullie 21 jaar geleden verkering kregen en die nu bij jullie agentschap werkt, zei: ‘In die tijd waren ouders vooral met zichzelf bezig.’

Van Kooten: ‘Dat klopt denk ik. Al heb ik zelf wel het gevoel gehad dat mijn ouders mij goed zagen, ook al werkten ze allebei.’

Derwig: ‘Mijn moeder had ook een voltijdse carrière, maar heeft de opvoeding in haar eentje ongelofelijk goed gedaan. Misschien was het de tijd dat volwassenen zich meer tijd toe-eigenden om zichzelf te ontplooien, en zijn wij nu geneigd om wel heel veel naar onze kinderen om te kijken.’

Doordat de ouders zo met zichzelf bezig zijn, pakken de kinderen in de serie de volwassen rol. Heeft jouw vader, Kim, ergens raakvlakken met Bert in de zin dat hij ook een groot kind was? Je broer Kasper zei: ‘Iedere avond zat er bij ons een andere man aan tafel’, waarmee hij bedoelde dat je vader steeds een ander typetje dat hij in Van Kooten en De Bie speelde mee naar huis nam.

Van Kooten: ‘Ik zag laatst een foto waarin ik in het bed van mijn ouders lig, samen met een vriendinnetje dat bij mij logeerde. Ik ben een jaar of 8. Mijn vader komt ons dan nog even voorlezen, gekleed als het typetje Carla van Putten, dus als vrouw met een groene jurk en een grijze pruik. Dat vond ik vooral heel leuk, je ziet mij ook hard lachen op die foto.’

Derwig: ‘Bij mij speelde dat ‘geen kind kunnen zijn’ misschien wel een beetje, in de zin dat ik doorschoot in het aan mijn moeder willen laten zien dat ze aan mij geen zware dobber had.’

Van Kooten: ‘Zo van: het gaat goed met mij.’

Derwig: ‘Ja. Zij had het al zo druk met opvoeden en werken dat ik haar niet tot last wilde zijn. Ik heb altijd aan mijn ouders laten zien: prima vader, dat jij op afstand bent, en mama, jij hoeft je niet om mij te bekommeren. Ik was heel braaf. Ik heb alles gedaan zoals het hoorde. Ik deed in zes jaar gymnasium, zat op hockey, op pianoles. Pas na drie jaar theaterwetenschappen dacht ik: maar wat wil ík eigenlijk? Toen was ik al bijna 20. Een echte puber zou waarschijnlijk al op zijn 15de roepen: ik wil dit, en het kan me niet schelen wat mijn ouders daarvan vinden, maar dat heb ik geloof ik een beetje overgeslagen. Daardoor durfde ik pas op mijn 20ste auditie te doen voor de toneelschool en is het een beetje gaan rollen.’

Ik begreep dat jij, Kim, je als kind kon wentelen in het ‘alleen op de wereld’-gevoel.

Kooten: ‘In die fantasie kon ik volledig opgaan. Er was in de jaren tachtig een tekenfilmserie, Remi, en dat zielige gevoel trok me enorm aan. Ik kon uren alleen op mijn kamer zitten. Mijn ouders moesten af en toe echt even kijken of ik er nog wel was. Die neiging heb ik nog steeds. Ik kan zo goed alleen zijn dat ik soms vergeet af te spreken met vrienden. Ik ben gewoon niet erg op zoek naar sociaal vertier.’

Jacob Derwig en Kim van Kooten. Beeld Marc de Groot

Is zo’n commune dan een schrikbeeld voor je?

Van Kooten, lachend: ‘Dat lijkt me echt de hel.’

Derwig: ‘Ik heb lang bij toneelgezelschap ’t Barre Land gewerkt, dat was een collectief waar geen leider was en alles met z’n allen werd besloten. Dat is enorm inefficiënt en log, maar ook prachtig, want het bracht ons erg samen. Je moest echt op elkaar vertrouwen en veel van elkaar door de vingers zien, maar je voelde je ook zo gesteund.’

Van Kooten: ‘Dat kan ik me wel voorstellen ja.’

Derwig: ‘Ik vind het best moeilijk om iets helemaal alleen te maken. Misschien komt dat wel doordat mijn innerlijke vuur pas later is gaan branden. Misschien loop ik daardoor een beetje achter. Ik heb altijd de feedback van een groep om me heen nodig gehad om erachter te komen wat ik wil. Maar je persoonlijke ambities worden op een gegeven moment belangrijker, zoals ook in die commune. In mijn geval betekende het dat ik ook in films en series wilde spelen, maar dat druiste in tegen de gedachte van het collectief waar ik dan minder bij betrokken zou zijn. Daardoor viel dat fantastische vriendenclubje zelfs uit elkaar.’

Terwijl het idee van de woongroep nou juist is dat het collectief zorgt voor een sterke identiteit van het individu.

Van Kooten: ‘Ja. Maar dat pakte in de praktijk toch minder goed uit. Ik zag de documentaire Kresj over kinderen die opgroeiden in die tijd. Als volwassenen keken ze terug op hun kindertijd in de crèche die hun ouders met een vriendengroep hadden opgericht. Het idee was dat de ouders zelf om beurten de leiding zouden nemen. Het gevolg was dat je die kinderen hun eigen stront op de muur zag smeren en elkaar de hersens zag in slaan met stukken hout waar de splinters uit staken. Het mooie vond ik dat ze daar zowel met liefde, totale verbijstering als haat op terugkeken. Dat vind ik een heel ontroerend gegeven: dat je zoiets met de beste bedoelingen kunt doen. En dat geldt volgens mij voor alle ouders. Ik kan me niet voorstellen dat je een kind krijgt en denkt: zo, dit ga ik eens even verpesten.’

In De verschrikkelijke jaren tachtig maken ze zich druk om de Tsjernobyl-ramp. Net zoals nu met corona weet iedereen het beter en wordt er op hoge toon bij de groenteboer gediscussieerd over hoe slecht de politiek het aanpakt. Dat lijkt ook wel iets van alle tijden.

Van Kooten: ‘Ja. Ik zag op internet een oude reportage over een man die met een bestelbusje door het land reed met een apparaatje dat de eventuele straling zou meten. Het zag er zo knullig uit, alsof het gepapier-macheed was. Maar mensen waren onzeker. ‘In Duitsland hebben ze iedereen van straat gehaald!’, zo ging het verhaal. Precies zoals we nu naar andere landen kijken bij de aanpak van corona. Ik vond het grappig, maar ook een beetje verdrietigmakend dat er eigenlijk niets veranderd is op dat gebied, mensen hebben nog evenveel wantrouwen in de politiek.’

In de jaren tachtig werd lichter gedacht over wat kinderen mochten horen, zei Tim. De kinderen in deze serie krijgen alle gesprekken van de volwassenen mee, waardoor ze weten wat de KGB is en dat de mensenrechten in China worden geschonden. Hoe was dat bij jullie?

Derwig: ‘Dat bespreken van alle wereldproblemen zorgt naar mijn idee niet voor een veilige jeugd. Bij mij thuis werd niet over de atoombom, de Russen en Tsjernobyl gesproken, daardoor ben ik er ook nooit bang voor geweest.’

Van Kooten: ‘Mijn vader maakte overal een sketch van. Elke angst werd omgezet in een lach. Voor een kind is de angst daar meteen mee onklaar gemaakt.’

Derwig: ‘Bij ons was politiek überhaupt geen ding in huis, en dat is nu eigenlijk ook zo. Onze kinderen zijn 17 en 14, dus ze krijgen wel issues mee, maar over Rusland en Kazachstan hebben we het niet.’

Jacob Derwig en Kim van Kooten. Beeld Marc de Groot

En een onderwerp als het milieu?

Derwig: ‘Dat is wel iets waarover we het meer willen gaan hebben. Maar tjezus, er moet al zoveel in die hoofden. Ze zitten allebei op het gymnasium en dan moet je al zoveel vakken leren. Ik ben al blij als ze even gitaarles of pianoles hebben.’

Van Kooten: ‘Over de planeet kan ik zelf al wakker liggen. Als ik die angst echt toelaat, is dat niet te doen. Dus daar wil je je kind voor behoeden. Aan de andere kant wil ik ook niet dat ze met oogkleppen op door het leven gaan.’

Derwig: ‘We zeggen weleens tegen elkaar: we moeten meer documentaires met ze kijken.’

Van Kooten: ‘Ja. We hebben wel de documentaireserie Klassen met ze gekeken, om te laten zien: zo kan het ook. Maar we zijn er niet goed in om ’s avonds zware gesprekken over de wereld te voeren. Vooral de afgelopen twee jaar is het door alles wat er aan de hand is al zwaar genoeg voor ze. Dus dan kijken we liever een leuke film.’

Derwig: ‘Ik denk dat er nu een generatie opgroeit die denkt: over honderd jaar is deze aarde niet meer leefbaar. Die angst zal er zeker zijn. Terwijl wij nooit echt bang waren.’

Van Kooten: ‘Ik zong wel mee met Doe Maar over de atoombom die ging vallen, maar ik had geen idee waarover het ging.’

Volgens jullie vriend en regisseur Erik Whien is de grote vraag bij opvoeden: moet je ze beschermen of moet je ze in de wereld loslaten?

Derwig: ‘Loslaten hè, daar gaat het om, toch? Al vanaf dag 1 moet je dat proberen. Ik vind het juist heel mooi om te zien hoe onze zoon al rijlessen heeft, zelfstandig in het leven staat en verstandige keuzes maakt. Hij drinkt wel een biertje met zijn vrienden, maar gaat ook naar de sportschool. Hij heeft het lezen ontdekt, zonder dat wij hem daartoe hebben gepusht. En hij is fan geworden van The Beatles. The Beatles! Die zijn al vijftig jaar uit elkaar. Dus we kunnen hem al liefdevol loslaten.’

Van Kooten: ‘Het scheelt wel dat hij makkelijk leert. Alleen in de brugklas moesten we erachteraan met huiswerkbegeleiding en zo.’

Derwig: ‘Nou, toch wel bijna tweeënhalf jaar.’

Van Kooten: ‘Twee jaar? O, dat ben ik dan alweer vergeten.’

Derwig: ‘Toen moest ik hem erg achter zijn broek aan zitten.’

Je denkt dan niet: dan gaat hij op eigen kracht naar de havo, ook prima?

Derwig: ‘Ik liet hem eerst los, totdat ik zijn eerste geschiedenisproefwerk ging overhoren. Hij wist helemaal niets! Hij had een tijd met zijn hoofd boven dat boek gehangen en dacht dat dat leren was. We zagen een filmpje van een Chinees jongetje dat met zijn handen de kennis uit boeken in zijn hoofd schepte. Volgens mij dacht onze zoon ook zo te kunnen leren.’

Van Kooten: ‘Haha.’

Derwig: ‘Dus toen moest ik de teugels aantrekken.’

Van Kooten: ‘Ik kan dat makkelijker loslaten.’

Derwig: ‘Ik ben wat zorgelijker, dat heb ik altijd gehad. Nu ik me niet meer druk hoef te maken om zijn schoolprestaties, maak ik me weer zorgen over zijn toekomst. Gaat hij de studie vinden die hij wil? Gaan de dingen zoals hij hoopt dat ze gaan? Ik wil teleurstellingen voorkomen.’

Van Kooten: ‘Je bent altijd bezig met wat er mis zou kunnen gaan en probeert dat op voorhand te bezweren door alle mogelijke scenario’s af te spelen in je hoofd. Dat heb ik minder. Maar het is niet dat je hem de hele dag achterna belt en checkt. Ik heb dat veel meer bij onze dochter. Zij is 14, en als zij door de stad fietst, wil ik zien waar ze is. Dus dan volg ik haar op mijn telefoon met een tracksysteem. Ik voel me beter als ik dat stipje op een veilige plek zie. Maar ik raak in paniek als het stipje ineens in de gracht staat. Ik ben er al vaak serieus van overtuigd geweest dat ze in het water lag.’

Derwig: ‘Nou, schrijf maar op: ze kunnen slecht loslaten.’

Over het voorkomen van teleurstellingen gesproken: jouw vader, Kim, vertelde dat jij samen met hem je kinderen naar school bracht toen hij het in school ineens heel benauwd kreeg. Om je kinderen niet bezorgd te maken trok hij zich aan de leuning omhoog alsof hij een héél oud opaatje was dat naar adem snakte. Iedereen moest lachen, maar het was echt. Eenmaal buiten op het schoolplein kreeg hij een hartinfarct.

Van Kooten: ‘Dat is typisch mijn vader, overal een grap van maken. Zelfs op de momenten dat het ernst is. Ik zou waarschijnlijk hetzelfde doen. Je wil de hardheid of het verdriet van het leven toch zo lang mogelijk bij je kinderen vandaan houden. Zelfs toen hij op het schoolplein dat infarct kreeg en ik in totale paniek riep: ik ga 112 bellen!, maakte hij nog, onbedoeld, een steengoede grap: ‘Weet je het nummer?’ riep hij terug.’

Jacob Derwig en Kim van Kooten. Beeld Marc de Groot

Deze scène met je vader deed Erik Whien denken aan de Italiaanse film La Vita è Bella, waarin een man tijdens de Tweede Wereldoorlog met zijn vrouw en zoontje wordt afgevoerd naar een Duits werkkamp. Om het kind het gruwelijke vooruitzicht op zijn dood te besparen, doet hij alsof de reis een spel is waarbij je prijzen kunt winnen. Zelfs in het concentratiekamp gaat hij door met toneelspelen.

Van Kooten: ‘Ik kan die vader goed begrijpen. Ik was op een gegeven moment echt heel ziek. Ik kreeg een darmontsteking en koorts en Jacob had een voorstelling, dus die was er niet. Ik heb toen het ziekenhuis gebeld, dat met spoed een ambulance stuurde. Jacobs moeder was er gelukkig, die paste op Roman. Toen ik in de ambulance werd geschoven, stond zij met hem voor het raam mij uit te zwaaien – wat ik niet zo’n goed plan vond. Ik weet nog dat ik, huilend van de pijn, tegen die ambulanceman zei: mijn zoontje staat voor het raam, we moeten iets doen om het leuk te maken. Die ambulanceman begreep het meteen, dat vond ik zo ontroerend. Allebei zwaaiden we vrolijk naar Roman. Pas toen ik uit het zicht was, diende hij me lachgas toe.’

Zijn jullie op zich wel een gezin dat alles wat gevoeld wordt laat stromen?

Van Kooten: ‘O nee, dat niet. Ik huil alleen snel. Of het nou van verdriet is, van ontroering of van blijdschap, er komt bij mij gewoon snel water uit. Maar dat maakt niet meer zo’n indruk op mijn kinderen. Ik ben wel altijd bezig met checken of ze niet iets ophouden. Ik vind het belangrijk dat ze woorden leren vinden voor wat ze voelen. Ik merk bij mezelf dat dat helpt om te voorkomen dat er iets vast blijft zitten. Maar ik bespreek niet, zoals ik weleens van andere ouders hoor, mijn privéproblemen met de kinderen erbij. Dat lijkt me niet slim. Al zien ze ons heus weleens ruzie hebben.’ Lachend: ‘Ik weet nog dat ik stond te schreeuwen over iets en...’

Derwig: ‘Ik liep naar buiten.’

Van Kooten: ‘De kinderen zijn toen alle familiefoto’s van ons heel dramatisch om het hoekje op de grond gaan zetten. In de hoop dat we zouden denken: och ja, waar zijn we mee bezig? Ik moest daar zo hard om lachen dat de ruzie meteen voorbij was. Onze dochter heeft ons ook een keer omhelsd toen er mot was terwijl ze zei: ‘Samen voor samen’.

Derwig: ‘Zo heet onze gezinsappgroep sindsdien.’

Hebben jullie elkaar daarin gevonden, in die gevoeligheid?

Van Kooten: ‘Ja. Laatst keken we naar Rapunzel, en werden we op hetzelfde moment emotioneel. Jacob huilt normaal nooit, waarschijnlijk omdat ik al zoveel huil, maar dan zie ik echte dikke tranen.’

Derwig: ‘Hou het maar eens droog als de koning zijn dochter weer ziet. Ik denk dat we elkaar vooral hebben gevonden in taal. Tijdens onze eerste ontmoeting moesten we een scène spelen waarin we elkaar kusten. Daarna hebben we elkaar heel veel mails gestuurd. Ik wilde Kim het hof maken, maar ik was net uit een relatie en zij zat er nog helemaal in, dus het had wat tijd nodig om haar los te weken.’

Je hebt haar afgepakt?

Derwig: ‘Ja, maar dat was ook echt nodig.’

Van Kooten: ‘Haha.’

Derwig: ‘En daarna heb ik haar nooit meer losgelaten. Dat is nu 21 jaar geleden.’

Van Kooten: ‘En nu is Jacob de enige persoon die echt alles van mij weet. Sommige therapeuten zullen zeggen dat dat niet goed is, maar ik vind dat heel fijn. Nee, dat is trouwens niet waar, Jacob is niet de enige. Er zijn inmiddels echt wel meer mensen die me goed kennen, daar heb ik de laatste jaren hard aan gewerkt. In vriendschappen voelde het weleens lastig dat ik liever luister dan praat. Ook omdat andere mensen het vaak heel fijn vinden om over zichzelf te praten. Het ligt ook echt aan mij hè. Als ik antwoord geef, begint er een timer in mijn hoofd te tikken. Na 30 seconden zegt een stemmetje: ben je nou nog steeds aan het praten? Nu moet iemand anders.’

Derwig: ‘Dat werkt bij mij precies zo, ben ik bang.’

Wat zit daarachter?

Derwig: ‘Bescheidenheid. We willen best iets vertellen, maar dat verpakken we het liefst in een mooie voorstelling of serie waarvoor we lang de tijd nemen.’

Je deed mee aan De Slimste Mens, Jacob, en won. Het leek alsof je wel een zeker ongemak voelde als je wéér een vraag goed had.

Derwig: ‘Dan ging ik, als halfgod, maar een beetje bescheiden knikken.’

Jacob Derwig en Kim van Kooten. Beeld Marc de Groot

Zo noemde de NRC je naar aanleiding van je deelname.

Van Kooten: ‘Haha, dat hebben we gelezen ja. Daar maken we nog steeds grappen over. Maar ik ben ook trots hoor. Ik weet oprecht niet zoveel. Ik zou het zelf echt niet durven. Ik denk dat die bescheidenheid bij mij te maken heeft met dat ik vroeger een beroemde vader had. Daardoor was ik bang dat iedereen op voorhand al dacht: ze zal wel arrogant zijn. Dat heeft ertoe geleid dat ik me bescheiden ging opstellen. Ik wilde laten zien: ik ben superaardig, ik ben heel gewoon, ik ben heel lief. Voordat mensen iets naars konden zeggen, probeerde ik ze al te ontwapenen met bescheidenheid.’

Volgens Jara hecht je een bovengemiddeld groot belang aan vertrouwen in je relatie. Komt dat daardoor?

Van Kooten: ‘Misschien wel ja. Ik was er door de beroemdheid van mijn vader nooit helemaal zeker van of de interesse in mij oprecht was. Ik was trots op hem, maar ik vond het ook lastig dat overal waar we kwamen mensen hem herkenden, dingen riepen, foto’s met hem gingen maken en over hem spraken alsof hij er niet bij was. Dat vond ik vervelend. Ik wist wel wie mijn echte vrienden waren en wie niet, maar er was ook altijd een deel in mij dat twijfelde over waarom ze aardig tegen me deden. Bij Jacob heb ik dat nooit gehad, ik vertrouw hem volledig, terwijl hij juist ook zo goed mijn stomme kanten kent. Soms is dat genant, maar het zorgt er ook voor dat ik me niet kan voorstellen dat ik ooit met iemand anders zou willen zijn. Want dat is wat je wil, dat je in je totaliteit gezien wordt.

‘Hetzelfde geldt voor onze kinderen. In de serie is een van de moeders depressief, ze ligt vooral rokend op bed. Totdat ze doorkrijgt hoe slecht het met haar 9-jarige dochtertje Piet gaat door al het onuitgesproken verdriet. Dan zegt ze tegen Piet: ‘Ik zie je heus wel, ook als ik niet naar je kijk.’ Het is misschien gek, want ik heb het zelf geschreven, maar ik moest een traantje wegpinken toen ik de scène schreef. Die zinnen raken mij zo. Want hoe je ook opvoedt, dat is toch het belangrijkste wat kinderen willen, en wat we allemaal willen: gezien worden. En bij kinderen zit dat hem al in: kijkt mijn moeder naar me als ik zwemles heb of zit ze op haar telefoon? Dat is iets waar ik als moeder altijd geprobeerd heb op te letten. Volgens mij is dat iets van deze tijd, dat we ons daar als ouders nu allemaal sterk van bewust zijn. Maar waarschijnlijk gaan we daar nu weer veel te ver in, en krijgen wij dit later terug in ons gezicht.’

Derwig: ‘Hadden we het toch totaal anders moeten doen. Hadden we veel meer eelt op die zieltjes moeten kweken door ze te overvoeren met wereldproblemen. En alles veel meer moeten laten stromen en moeten loslaten.’

Van Kooten: ‘Hopelijk wel met veel huilen erbij, want dan zit ik in ieder geval goed.’

CV Kim van Kooten 26 januari 1974 Geboren in Purmerend, als dochter van Kees van Kooten en Barbara Kits. Haar broer is acteur en zanger Kasper van Kooten. 1991 Scenarioschrijven aan de Filmacademie (niet afgemaakt). 1995 Hoofdrol in de film Zusje. 1996 Scenario Blind date. 2000 Scenario Mariken. 2001 Met grote blijdschap (Gouden Kalf voor beste scenario). 2003 Phileine zegt sorry (Gouden Kalf voor beste actrice). 2006-2007 Evelien. 2007 Scenario Alles is liefde. 2010 In therapie. 2012 Scenario Alles is familie. 2014 Onder het hart. 2014-2020 Hollands Hoop. 2015 Debuutroman Lieveling. 2015-2016 Missie Aarde. 2021 De Zitting. 2021 Maud & Babs. CV Jacob Derwig 15 juli 1969 Geboren in Den Haag. 1990 Stopt met Theaterwetenschap, oprichter toneelgroep ’t Barre Land. 1994 Toneelschool Arnhem. 1995 Filmdebuut in De Jurk, film van Alex van Warmerdam. 1998 Nominatie Louis d’Or, voor Hamlet. 2002 Gouden Kalf beste acteur (Zus & Zo). 2005-2012 Acteur bij Toneelgroep Amsterdam. 2010 In Therapie. 2011 Louis d’Or voor Kinderen van de Zon. 2013 Gouden Kalf beste mannelijke bijrol in Alles is Familie. 2014 Louis d’Or voor Who’s Afraid of Virginia Woolf. 2015 Penoza. 2017 Revolutionary Road. 2017-2020 Klem. 2018 Gouden Kalf voor zijn rol in Bankier van het verzet. 2021 Verdriet is het ding met veren. 2021 De Zitting. 2022 The Spectacular. Winnaar De Slimste Mens. Ze wonen samen in Amsterdam en hebben een zoon en een dochter. De verschrikkelijke jaren 80 is vanaf zondag 6 februari, om 21.15 uur, te zien bij de VPRO op NPO 3.