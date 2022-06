Nou ja zeg! Zaten die oudjes nou twéé huizen bezet te houden?

Eind van de middag. Ik was de supermarkt binnengelopen voor een vergeten pak kattenvoer, en kijk, de kersen lagen in de bonus, helemaal uit Griekenland ingevlogen, bespottelijk, alsof er bij ons geen kersen groeien... ze zagen er wél lekker uit trouwens, stiekem even proeven, ja, heerlijk! Maar het klimaat...

Terwijl ik, al tobbend, de pit in mijn vuist uitspuugde kwamen er twee oude mensen gearmd aangelopen. De man was log, krom en schuifelig, een jaar of 85, en leek op blinde Bennie, die tientallen jaren op de Dam stond met zijn buikorgeltje. Blinde Bennie is alweer 5 jaar dood, maar deze man leefde nog, zij het op een laag pitje.

De vrouw aan zijn arm, bij wijze van contrast, was iets jonger, klein en pezig en liep kittig rechtop. Met haar kortgeknipte witte haar, drukke bewegingen en spitse gezichtje leek ze op een stokstaartje. ‘Ho!’ zei ze tegen de man. Ze hield stil bij het groenteschap en gaf een rukje aan zijn arm.

‘Zeg, heb je zin in een preitje?’, zei ze. ‘Of wil je liever een worteltje? Ik heb trouwens geen vlees vandaag. Jus heb ik wel. Goeie jus, van die rollade nog van zondag. Maar vlees heb ik dus niet, en dat hoeft ook niet want ik heb lekkere nieuwe aardappeltjes. Opperdoesjes. Bij Opperdoesjes heb je eigenlijk geen vlees nodig. Zeker niet als je goeie jus hebt.’

‘Ja...ja...’, zuchtte de man. Hij deed ook wel denken aan een sterk verouderde Marinus van der Lubbe, de ‘jongen met je wankel hoofd, aan de beul vooruit beloofd’ die in 1933 de Berlijnse Reichstag (waarschijnlijk niet) in de fik stak en vervolgens onthoofd werd.

‘Dus jij mag kiezen’, vervolgde het vrouwtje. ‘Ik vind zelf een worteltje lekkerder als je geen vlees hebt, maar als jij liever een preitje hebt vind ik het ook best. Zeg het maar.’ De man zei niks, maar tilde een bos wortelen uit de krat.

‘Goed, een worteltje dus’, zei de vrouw. ‘Dat is lekker, bij de Opperdoesjes. Nu moet ik alleen nog brood hebben. En jij moet ook brood hebben voor morgenochtend, want je hebt niks meer in huis. En je mag niet blijven slapen vannacht, want ik heb geen zin in twee nachten achter elkaar dat gesnurk van jou. Dus na het eten ga je gewoon naar je eigen huis en dan zien we morgen wel weer. Goed? ‘Ja...ja...’, zuchtte de man.

Nou ja zeg! Zaten die oudjes nou twéé huizen bezet te houden? En dat met die nijpende woningnood?

Dan had ik, verdomme, ook recht op die kersen.