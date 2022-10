Aan de Universiteit Leiden is een hoogleraar op non-actief gesteld omdat hij jarenlang een lul was tegen vrouwen op zijn afdeling. Dit is wat ik uit de informatie destilleer, want er staat nergens precies wat er is gebeurd. Daar kun je dus moeilijk een mening over hebben.

Over de excuses die de hoogleraar aanbood wel, want die staan zwart op wit. Nou ja, excuses, het zijn eerder non-excuses, waarvan ik dacht dat iedereen inmiddels wel wist dat die zinloos zijn.

Eerst zegt hij dat hij het jammer vindt dat anderen zijn gedrag als negatief hebben ervaren. Dit is code voor: jullie zijn allemaal watjes. Daarna zegt hij in te zien dat hij ‘zo nu en dan onaangenaam en ongeduldig was op een ouderwetse manier’. Oftewel: vroeger kon dit gewoon.

Die formulering is trouwens wel interessant. Als iets ‘ouderwets onaangenaam’ is, dan geef je in ieder geval wél toe dat dat gedrag ook vroeger al onaangenaam was.