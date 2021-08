Een paar jaar terug belandde ik dankzij de onvolprezen app Google Maps bij een Roemeens-Bulgaarse grensovergang waar de wachttijden opliepen tot een uurtje of tien. Een stuk of vijftig Poolse, Moldavische en Oekraïense chauffeurs met smartphones op hun dashboard hadden zich ook door deze app naar deze grensovergang laten navigeren. Allemaal op weg naar de Griekse zon, allemaal ten prooi aan vreselijke administratieve formaliteiten van Roemeense en Bulgaarse douaniers. Van een informeel babbeltje met zo’n douanier leerde ik dat er tien kilometer verderop een grensovergang was die Googles navigatiesysteem niet kende. Een kwartier na dat babbeltje waren we die grens over.

‘Nooit meer zal ik als een schaap aan het stuur herder Google volgen!’, riep ik destijds. Helaas heb ik net als veel van mijn medemensen last van gemakzucht. En daarom zette ik na een boycot van een paar maanden die rotapp toch weer aan. En daarom geloofde ik die rotapp toen die een ingenieuze uitweg bood uit een forse file op de A20 onder Limoges. De digitale herder kwam op het schermpje met een aanbod dat geen weldenkend schaap weigert: veertig minuten tijdwinst door binnenweggetjes langs de snelweg te nemen.

We waren de snelweg nog niet af of het verkeer bewoog niet meer. Het slimme blauwe binnenweggetjestracé was in luttele minuten filerood geworden. In één keer drong de verschrikkelijke waarheid tot mij door: dat herder Google dat aanbod van veertig minuten tijdwinst niet exclusief aan mij had gedaan, maar aan de voltallige op de A20 vastgelopen kudde. Daarna gebeurde op het schermpje op het dashboard het onvermijdelijke: op de A20 begon het verkeer weer lekker door te stromen, alle omgeleide schapen kregen van de digitale herder een nieuw aanbod: tijdwinst door terug te keren naar de snelweg. Voor en achter mij begonnen de eerste auto’s te draaien. Ik hoorde alleen nog maar bèèè, bèèè, bèèè.