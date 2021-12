2021 zit er godzijdank bijna op. Ik heb een bloedhekel aan jaaroverzichten met lijstjes en daarom geen terugblik. De Algarve baadt in het zonlicht en hier dus absoluut geen donkere dagen voor Kerst, maar toch ben ik snotterig vanwege Max én omdat ik veel aan mama moet denken. Op oudejaarsavond zong ze luidkeels, zichzelf begeleidend op het traporgel: ‘Uren, dagen, maanden, jaren, vliegen als een schaduw heen. Ach, wij vinden waar wij staren, niets bestendigs hier beneên’.

Mientje is mijn beschermengel, want hoe had ik anders de gezegende leeftijd van 62 kunnen bereiken? Je bent een medisch wonder, zegt mijn geneesheer.

Ik heb mama veel verdriet gedaan. Daarom kalkte ik wat goede voornemens voor 2022 in mijn dagboek en deel die graag met de lezer:

Minder pornosurfen. Nieuwjaarsduik in Atlantische Oceaan. Nooit meer krekhuisjes vol kommersjele sekswerkers (m/v/genderfluïde) bezoeken. Tijdens werkbezoek aan adegas wijn uitspugen in plaats van doorslikken. Na twee liter wijn niet aan de aguardiente gaan. Niet meer dronken twitteren. In plaats van twee pakjes sigaretten per dag naar één. Geen flauwe grapjes meer over dikkertjes en andere esthetisch uitgedaagden. Geen respectloze stukjes meer over slome Portugezen. Niet meer kankeren op Nederlandse camperaars met kort pittig kapsel en op fluorescerende Crocs, die voor mijn deur schijten om zo hun chemisch toilet te sparen. Niet langer D66, GroenLinks, Volt en Bij1 afzeiken. Spindokter inhuren om mijn rechtse imago te debunken. Tijdens het schrijven van mijn columns de handreiking Waarden voor een nieuwe taal gebruiken, geschreven door collega Mounir Samuel, en mij dus strikt houden aan de gedragscode Diversiteit & Inclusie. Nooit meer brullen dat alleen gedwongen geboortebeperking in Nederland en de Derde Wereld de redding van het klimaat én Moeder Aarde is. Geen grapjes meer over klimaclown Frenske. Iedere avond naar talkshow M kijken. Meer lezen over mijn blanke schuld. Excuses aanbieden voor de slavernij en manspreading. Adres Weight Watchers in Faro zoeken. Booster halen, maar selfie van inenting dit keer niet op social media plaatsen (anders verlies ik weer duizend Facebook- en Twitter-vrienden). Minder masturberen.

O, dat had ik al beloofd.

Mama zei altijd: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Het goede mens had gelijk. Zelfs voor de moordenaar aan het kruis was er verlossing en genade, dus waarom niet voor mij? Ik voel het: 2022 wordt een annus mirabilis. Daarom op de valreep nóg een goed voornemen: afspraak maken voor proctoscopie. Dieper, dokter, dieper.