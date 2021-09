Nog nooit raakte iemand opgewonden van ‘Baby, zullen wij elkaar vanavond eens demografisch uitdagen?’

Aan de ontbijttafel las ik dat we er allemaal aan gingen, nog steeds, maar niet langer door overbevolking. Juist het tegenovergestelde dreigt het probleem van de nabije toekomst te worden: eerst krimp, dan uitsterving. Ik schakelde van schrikbeeld naar schrikbeeld, en kwam daar gematigd positief uit tevoorschijn. Hoe gecompliceerd de kwestie ook mag zijn, deel van de oplossing is: meer seks. En een overheid die dat aanmoedigt.

Punt van aandacht is de taal die zij daarvoor kiest. ‘Krimp’ is wat er in mijn zwembroek gebeurt als ik in ijskoud water spring – een associatie die je liever vermijdt. En kunnen we, in plaats van ‘traag zaad’, niet beter spreken van ‘relaxed zaad’? Verder moet de Spaanse ‘Commissaris voor de demografische uitdaging’ onmiddellijk een nieuwe naam krijgen, want van de zin ‘Baby, zullen wij elkaar vanavond eens demografisch uitdagen?’ is nog nooit iemand opgewonden geraakt.

Die slutty summer is nu wel definitief verregend. Alle ballen op de opgeilende overheid.