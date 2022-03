Nog niet eerder heb ik een volk gezien dat op de vlucht zo massaal zijn katten meesleept. Het ontroert me

Er zijn mensen die letterlijk wakker liggen van de grootschalige rampspoed van de afgelopen dagen. Dat is begrijpelijk en nobel, maar ook zinloos. Zo’n Poetin denkt niet ‘nou, wat lullig dat mevrouw Saskia de Boer in Waddinxveen geen oog dicht doet, weet je wat, ik schei ermee uit’. Echt niet.

Kortom, slecht slapen door de oorlog heeft geen zin. Dus stuur ik geld naar het Rode Kruis en ga naar bed met de geruststellende gedachte dat ik gedaan heb wat ik kon. Vervolgens lig ik tóch wakker, namelijk van het plots opdoemende besef dat de door mij bestelde stofzuigerzakken een week op mij hebben liggen wachten bij het PostNL-pakketpunt; dat ik ze daar uiterlijk gisteren had moeten ophalen; dat ik dat vergeten ben (ja, met die oorlog aan mijn hoofd!), en dat ze dus onverrichter zake teruggestuurd zijn naar de firma Stofzuigerzak.nl te IJsselstein.

Ja, het stof is nader dan de rok. Ik wilde mezelf al een egocentrisch kreng gaan vinden toen die oorlog mij plots toch nog bij de strot greep. Dat kwam door de foto’s van vluchtelingen met katten.

Al die omaatjes en kinderen met een chagrijnige Siamees of een soezend Cypertje op schoot, een gezin op een station met een pluizige Pers in hun midden, een man onder een geruite deken in de metro met een Abessijn die ongenaakbaar in de camera kijkt, een klein meisje dat in een treinwagon een lapjeskitten omhelst, waar hij vredig doorheen slaapt. Nog niet eerder heb ik een volk gezien dat, op de vlucht voor de oorlog, zo massaal zijn katten meesleept. Het ontroert me diep.

Een hond vindt alles best zolang hij maar bij zijn baas is, maar een kat mee op reis nemen is een zeer heikele onderneming. Ik heb er zelf twee en ik weet er alles van. Mijn katten zijn al compleet ontredderd als hun waterbakje een decimeter wordt verplaatst, van een vreemd merk brokjes gaan ze kotsen en als ze naar de dokter moeten zijn ze daarna nog dagenlang van slag.

Hoe doen die Oekraïense katten dat, op zo’n lange, onzekere reis? Ik laat de foto’s aan mijn eigen stomme beesten zien. ‘Kijk eens, sukkels’, zeg ik dan. Zien jullie dat? Gewoon in een kartonnen doos kakken als het zo uitkomt, gewoon eten wat de pot schaft, gewoon in een wildvreemde trein stappen zonder te blazen, krabben of krijsen, zo kan het dus ook!’

Dan kijken ze me koeltjes aan, met die groene glazen knikkers. ‘Als ik ooit moet vluchten laat ik jullie achter!’, dreig ik vervolgens.

En ik zie ze denken: ‘Nou, en?’