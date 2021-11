We hebben een nieuw telefoonalfabet, las ik in de krant. Het oude bestond bijna helemaal uit ‘wittemannennamen’ aldus de maaksters. Dat klopt. Anderhalf jaar geleden schreef ik al voor het prachtblad Onze taal: ‘Er staan maar drie vrouwennamen op! Anna, Maria, en Xantippe, twee brave kwezeltjes en een kreng (...) en dan zijn al die namen ook nog eens allemaal zo Hollands als boerenkool met worst. Waar blijft de ‘inclusiviteit’? Begin maar eens met Maria door Mohammed te vervangen, zou ik zeggen. Maar ja, dan heb je nóg een vrouw minder.’

De bedenksters van het nieuwe alfabet hadden er vier jaar voor nodig, plus de hulp van een ‘hoogleraar naamkunde’ en een ‘feministisch platform’, maar nu hebben we ook 26 nieuwe namen waarmee we ‘ons allemaal vertegenwoordigd voelen’. Anna is voortaan Ali, Bernard Bo, Cornelis Celine en Zaandam/Zacharias heet nu Zeynep.

Zo zijn we weer een stapje dichterbij een glorieuze heilstaat. Dat wil zeggen, als we dat nieuwe telefoonalfabet ook daadwerkelijk uit ons hoofd gaan leren. Eerlijk gezegd geloof ik daar niet zo in. Nog eerlijker gezegd: ik kende dat oude telefoonalfabet ook al nauwelijks. Ik maakte er maar een potje van.

Met mijn eigen achternaam bijvoorbeeld. Witteman, ja, ik kan er ook niks aan doen, er zal wel een meelbestoven bakker in mijn voorgeslacht hebben gezeten, of een gipsbespatte stukadoor. Moet ik mijn naam spellen aan de telefoon dan begin ik zelfverzekerd met Willem, maar bij de i begin ik al te twijfelen. Wat is een ‘gewone’ naam met een i? Ina? Isidoor? Ik ken een Into, een Irwan en een Istvan, maar die zijn het zeker niet.

En dan de T. Teunis? Thomas? Hier leen ik meestal maar de T uit het fameuze NAVO-alfabet, dat heerlijk mysterieuze taaltje van piloten, marconisten en spionnen, die voor de letter T bedacht hebben dat die ‘Tango’ mag heten. ‘Tango tango’ roep ik dan in de telefoon, en voel mij een vrouw van de wereld.

Dan de e. ‘Echo’ in het pilotenalfabet (zo cool!) maar in het Nederlands ‘Eduard’. Mijn eerste vriendje heette zo. Het was nogal een eikel, dus die naam noem ik niet graag, maar regels zijn regels. De M is Maria, de A is Anna, naar de N? Geen idee. ‘November’ zeggen de piloten. Prachtig. (Waarom zijn er geen mensen die zo heten? Als April, May, June, Julia en August namen zijn, waarom November dan niet?)

Als ik dan eindelijk mijn hele naam moeizaam uitgespeld heb leun ik uitgeput maar voldaan achterover. En dan hoor ik die stem aan de andere kant van de lijn opgewekt afscheid nemen: ‘Fijne dag nog, mevrouw Wintermans.’