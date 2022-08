Nog één keer wentelde ik mijn voeten in het zand, nog één keer ergerde ik me aan mijn zwembroek

Omdat zes weken bijna onafgebroken met zijn vieren te zijn geweest niet genoeg was, gingen we de laatste dagen van de vakantie nog even naar een strandhuisje. Het was maar voor één nacht, als deksel op de zomer. Toen we aankwamen was het nog boven de 30 graden, maar het zou snel afkoelen, die avond al. De volgende dag zouden er drie stelletjes trouwen, bij drie verschillende strandtenten in de buurt, en zou de harde noordenwind de woorden van de speeches over het strand doen waaien. Bij de ene bruiloft werd er iets gezegd over geluk, en het verschil met gelukkig zijn. Ik ving er net te weinig van op om er hier iets snedigs over te zeggen. Bij de andere bruiloft vertelde een vrouw dat de bruidegom er zo van hield aan zijn Honda te sleutelen en met lekker veel lawaai rond te rijden. Aha, dacht ik, dus jij bent dat.

Diezelfde noorderwind zorgde ervoor dat ik ’s avonds laat in het donker op het dak van ons strandhuisje moest klimmen omdat de rubberen afdekking had losgelaten. Het flappende rubber maakte een geluid alsof er op ons dak iemand een diner voor een Honda-club had georganiseerd, met stoelendans. Een emmer gevuld met zand bracht uitkomst. De voldoening die ik ervoer nadat ik het klusje had volbracht, kan ik niet anders omschrijven dan overdreven.

Een paar uur eerder was die wind er nog niet. De zon scheen warm, maar was zijn kracht aan het verliezen, als een bokser in de laatste rondes van een gevecht. Dit gingen de laatste uren van de zomer worden. Aan de horizon, achter de windmolens, doemden hele dagen achter een bureau op en gingen de schooldeuren open. Nog één keer wentelde ik mijn voeten in het zachte zand, nog één keer leunde ik achterover in een strandstoel, nog één keer ergerde ik me aan mijn zwembroek die geen steekzakken heeft en nog één keer liet ik chips in het zand vallen. Zoals altijd was het voorbij voordat ik het wist. Het koelde af en ik trok een trui aan.

Onze dochters speelden in het water, terwijl de stroming ze steeds een beetje zuidwaarts dreef. De zee was warmer dan de buitenlucht, misschien dat ze er daarom niet uit wilden. We stonden naar ze te kijken, aan de rand van het water, aan de voet van de herfst. Ze spetterden en sprongen en gilden en lachten. ‘Als ze nu niet binnen een minuut slapen’, zei mijn vriendin, ‘weet ik het ook niet meer.’

En nu weet ze het dus ook niet meer.