‘Nog altijd zie ik de horrorbeelden van dat ongeluk voor me’

Beeld Anne Stooker

‘Het was een prachtige, zonnige ochtend. Ik zat met mijn begeleider – ik was nog niet zo lang bij de politie – aan de keukentafel bij een alleenstaande vrouw bij wie was ingebroken. We namen haar aangifte op toen een collega over de portofoon riep: ‘Ik wil alles wat beschikbaar is hier hebben!’ We hoorden paniek in zijn stem.

‘‘Sorry, dit gaat voor’, verontschuldigden we ons en reden met spoed naar die collega. Op een industrieterrein stond een vrachtwagen met knipperende alarmlichten. De chauffeur liep verdwaasd ijsberend rond met twee handen aan zijn hoofd, vloekend: ‘Godver, godver.’

‘Onder het linkerachterwiel lag een scooter. En een geplette helm. En een incompleet lichaam. Ik schrok me rot, ik had nog nooit zoiets gezien. ‘Haal een deken’, zei mijn begeleider. ‘Dek het af’. Ik liep naar onze dienstauto, pakte een fleecedeken en een afzetlint uit de achterbak, want een ongeluk met een dode wordt een plaats delict, en probeerde bij het afdekken niet naar dat lichaam te kijken.

‘Mijn begeleider zat intussen bij het rechterachterwiel, samen met de agent die de melding had gedaan en nog een voorbijganger. Ze zaten geknield rond een tweede slachtoffer. Het meisje was overreden maar ze leefde nog. Een collega hield haar hand vast en zei: ‘Ambulances zijn onderweg.’

‘Ik zette een ruime cirkel rond de vrachtwagen af met lint, sloeg daarna mijn arm om de schouder van de chauffeur en leidde hem weg. In het naastgelegen bedrijf kregen we koffie. De chauffeur was hevig geëmotioneerd. Ik vroeg hem wat er was gebeurd en schreef zijn antwoorden op.

‘Hij was het adres waar hij moest lossen voorbijgereden en moest een stukje terug. Toen hij stapvoets achteruit reed, riep een fietser: ‘Ho! Ho! Stop! Stop!’ De chauffeur trapte op z’n rem, stapte uit, ging kijken en zag die scooter liggen. Het meisje onder het rechterachterwiel vertelde later dat haar vriendin de scooter nog maar net had. Ze was er hartstikke trots op. Zo’n ding is niet wendbaar. Als je dan te dicht op een vrachtwagen staat die achteruit gaat rijden, wil je je trots beschermen en handel je verkeerd. Ze had hem moeten laten vallen en weglopen. De Dienst Verkeersongevallenanalyse oordeelde later dat die vrachtwagenchauffeur niets te verwijten viel, maar dat verandert natuurlijk niets aan de ellende.

‘Samen met een collega moest ik mijn eerste slechtnieuwsgesprek gaan doen. Met lood in onze schoenen belden we aan. Een puber deed open, de broer van het overleden meisje. ‘Ik heb slecht nieuws’, zei mijn collega zonder eromheen te draaien, ‘je zus is overleden’.

‘Die jongen begon te huilen – ik word er nog emotioneel van – en zei: ‘Ik ben alleen thuis.’ Omdat we hem daar niet konden achterlaten, lieten we collega’s zijn ouders van hun werk ophalen. Toen we met z’n allen in een huiskamer vol verdriet zaten, kwamen opa en opa ook nog onaangekondigd op bezoek. Sorry voor mijn tranen, maar ik zie het weer helemaal voor me.

‘Tijdens de debriefing op het bureau vroeg een teamleider van het Bedrijfsondersteuningsteam, het BOT: ‘Hoe gaat het met jou?’ ‘En met jou?’ Hij ging iedereen af: ‘En wat heb jij allemaal gezien?’ Ik vertelde over het toedekken met de deken en kreeg een kaartje met een telefoonnummer dat je kon bellen als je ergens mee bleef zitten. Nooit gebeld.

‘De ouders van het overleden meisje hadden alle betrokken collega’s uitgenodigd voor de uitvaart. Ik herinner me dat de kerk afgeladen vol was. Wij stonden helemaal achterin, toen ineens het tweede slachtoffer op een ziekenhuisbed werd binnengereden door ambulancemedewerkers. Hartverscheurend. Door die ambulanceuniformen zag ik de horrorbeelden van dat ongeval weer voor me en dat heb ik soms nog steeds. Ik ging daarna niet meer naar letselongevallen als daarbij een dode was gevallen. Ook kon ik heel lang niet naar kerkdiensten of begrafenissen. Zelfs niet die van mijn eigen familie. Het lukte me gewoon niet, ik voelde een fysieke weerstand. Het lukte pas in 2017 toen mijn moeder, bijna twintig jaar na dat ongeluk, overleed.

‘Een poos na dat verkeersongeval werd ik geconfronteerd met een dood kindje van 3 jaar. Ik heb hem in mijn handen gehad, het voelde heel koud aan. Ik had zelf een zoontje van 3 dat ’s nachts vaak tussen ons in kwam slapen, met zijn armpjes boven de dekens. Op een nacht draaide ik me om en voelde zijn ijskoude armpje tegen mijn lijf – mijn hart sprong uit mijn borstkas. Toen heb ik gezegd: ik stop met de noodhulp. Ik werk nu bij de milieurecherche.

‘Ik had destijds dat nummer van het BOT moeten bellen. Nog altijd zie ik dat ongeluk voor me als ik de naam van het overleden meisje hoor. Ik weet nu hoe belangrijk het is om iets goed te verwerken, om hulp te vragen, iets een plek te geven. Misschien ga ik dat alsnog doen.’