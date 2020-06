Nieuwsuur-presentator Jeroen Wollaars (42) weckt de indruk dat hij het goed heeft

Nieuwsuur-presentator Jeroen Wollaars houdt van rommelen, en inmaken ís rommelen.

Wecken, dat is een nogal specifieke hobby. En helemaal als het alléén augurken zijn die onder iemands hand de weg vinden van plant naar pot, het inmaakspectrum is immers breder dan nur Gurke. Terwijl de lucht boven Jeroens dakterras razendsnel van niksig grijs naar profetisch zwart kleurt en hij in gestrekte draf een parasol haalt, blijkt er – nu zijn weckstation is veiliggesteld – toch een logische verklaring te zijn. Een driepotige zelfs: ‘Toen ik in Duitsland woonde, kwam ik graag in Russische restaurants en daar serveren ze zakuska. Zoute augurkjes met een glaasje wodka erbij. Lekker vond ik dat. Daarnaast hou ik van rommelen, en inmaken ís rommelen. Én een boterham met kaas en augurk is natuurlijk niet te versmaden.’

Even snel checken of zijn stekker niet kan natregenen, dan een nog rappere toer langs het spectaculaire tuingeweld op driehoog – zorgvuldig gecultiveerd door vriendin en tuindertelg Hannah. Overal bloemen, courgettes, citroenen, rucola (‘Die wordt opeens een beetje roodachtig, maar hij smaakt nog prima.’ Hap, kauw. ‘O nee, gatver.’), een heuse tomatenkas, kruisbessen en daartussen, ook in drievoud, de bron van Jeroens jolijt en vlijt: flinke struiken Hokus-augurken, eentje tuimelt bijkans het trapgat in. Met opgetrokken wenkbrauwen wijst hij naar de enthousiasteling: ‘Deze barst van de bloemen, maar draagt nul vrucht. We vermoeden een bestuivingsprobleem.’ Hoopvol kijkt hij naar een passerende bij. ‘Maar áls hij straks augurkjes gaat produceren, dan krijgen we een apocalyps.’

Er verdwijnt een terloops geplukte aardbei in zijn mond, per ongeluk wordt hij filosofisch bij de tomaten: ‘Hier moet je de dieven weghalen, dat zijn uitlopertjes onder de oksels. Zo kunnen ze zich richten op wat er komt, niet op wat er is.’

Het begint nu officieel te regenen, Jeroen snelt terug naar zijn pan.

Een relaas over droog versus nat pekelen en de eindeloze mogelijkheden met smaakmakers, dan naar binnen, droog, proeven uit een pot die al klaar is. ‘Ze zijn een beetje straf, vind je niet?’

Nee, specifíék.