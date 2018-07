Nieuwe Britse Brexit-onderhandelaar is immigrantenzoon en ervaren jurist

De mensenrechten was jarenlang zijn onderwerp, maar nu moet Dominic Rennie Raab het voortouw nemen in de Brexit-onderhandelingen te Brussel. Al zal de strategie bepaald worden door de eurogezinden op Downing Street.

Nieuwe Brexit-minister Dominic Raab. Foto Getty Images

‘Klaag de Europese Unie aan!’ Zo luidde het onderhandelingsadvies dat Donald Trump blijkbaar heeft gegeven aan de Britse premier Theresa May. Dat is niet bepaald de stijl van haar nieuwe Brexit-minister Dominic Rennie Raab die maandag voor het eerst tegenover Michel Barnier aan de Brusselse onderhandelingstafel zit. De 44-jarige mist de joviale bravoure van zijn voorganger David Davis, een tekort dat wordt goedgemaakt met juridische ervaring, gevoel voor diplomatie en eurosceptische gedrevenheid.

Gemakkelijk was Raabs Lagerhuisdebuut als Brexit-minister niet, afgelopen week. Hij wilde net aan de presentatie beginnen van het omstreden compromisvoorstel van de regering-May, toen bleek dat de leden van de oppositie - anders dan de journalisten - geen exemplaren hadden gekregen. De wanordelijke taferelen typeren het Brexit-proces dat Raab in een goede richting moet zien te leiden. Hij zal daarbij ongetwijfeld worden gesouffleerd door de grote Brexit-ideoloog in het kabinet: zijn zielsverwant Milieuminister Michael Gove.

Gove was zijn baas toen Raab na de verkiezingen zijn eerste belangrijke regeringsfunctie kreeg, die van staatssecretaris voor Mensenrechten. Dat onderwerp heeft altijd zijn grote interesse gehad. Raab staat bekend als een criticus van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, onder meer omdat het de Britse overheid zou verhinderen veroordeelde vreemdelingen het land uit te zetten en omdat het voorschrijft dat Britse gevangenen stemrecht krijgen. Raab wil liever een Britse Bill of Rights, gebaseerd op de eigen rechtstraditie.

Asiel

Het was het Verenigd Koninkrijk dat Raabs Tsjechisch-Joodse vader als zesjarig jongetje met zijn moeder asiel gaf nadat de nazi’s in 1938 begonnen waren met de bezetting van Tsjecho-Slowakije. Hij groeide op in het welvarende Buckinghamshire en studeerde rechten, eerst op Oxford en daarna op Cambridge. De jonge Raab ging werken bij het advocatenkantoor Linklaters en bracht de zomer van 1998 door aan de Universiteit van Ramallah, waar hij een van de Palestijnse onderhandelaars bijstond die werkten aan de Oslo-akkoorden.

In zijn hoedanigheid als landsadvocaat op het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken zou hij later een team leiden dat in Den Haag zaken voorbereidde tegen oorlogsmisdadigers. Hij besloot daarna de politiek in te gaan. Binnen de brede kerk die de Conservatieve Partij is, heeft Raab zich altijd op de rechts-libertaire vleugel bevonden: tegen positieve discriminatie, tegen een identificatieplicht, voor overdraagbaar ouderschapsverlof, voor de herwaardering van beroepsonderwijs en tegen een te gulle verzorgingsstaat. In een rapport waaraan hij werkte stond kritiek op de arbeidsproductiviteit van Britse arbeiders.

Raab, getrouwd met een Braziliaanse en vader van twee kinderen, is een enthousiast voorstander van de Brexit. Als staatssecretaris van Huisvesting beweerde hij dat ongelimiteerde immigratie heeft bijgedragen aan de woningcrisis. In zijn Lagerhuistoespraak liet hij de EU alvast weten dat Londen de beloofde 39 miljard pond niet zal gireren als er geen goed handelsakkoord komt.

Raab leidt de onderhandelingen, maar de strategie wordt, tot ongenoegen van de Brexiteers, goeddeels bepaald door de eurogezinden op Downing Street. Zijn voornaamste taak als minister van ‘Exiting the EU’ zal het uitwerken van een No Deal-scenario zijn, zodat het dreigen daarmee niet langer glimlachend kan worden afgewimpeld door Barnier en de zijnen.