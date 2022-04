Omdat ik een eierprikker wilde aanschaffen, had ik mijn fiets geparkeerd om de hoek van de Albert Cuyp, voor een winkel in keukenspullen. Terwijl ik hem op slot zette werd er op mijn schouder getikt. Daar kan ik niet tegen. Ik verlies dan mijn gebruikelijke zachtzinnigheid en krijg aandrang om de dader op zijn bek te slaan.

Ik draaide me met een ruk om en zag een rijzige man van een jaar of 70 staan, stevig ingepakt in een grijze winterjas, zo’n kruislings om de kalkoenige strot gevouwen sjaal en een hoed van astrakan-bont, u weet wel, die truttige zwarte krulletjes van een pasgeboren lammetje. ‘Niet zo kwaad kijken, vrouw’, sprak de man. Hij keek me misprijzend aan. ‘Zeg, er was hier toch een taxistandplaats?’

Hij wees. Daar was inderdaad ooit een taxistandplaats, maar nu stonden er geen taxi’s, en ook geen bordje ‘taxi’ of zo. ‘Ik denk dat hij niet meer bestaat’, zei ik. ‘Mooie boel’, antwoordde hij, alsof het míjn schuld was. ‘Hoe kom ik dan aan een taxi?’

Ik had helemaal geen zin in die man. Hij had me op mijn schouder getikt, me ‘vrouw’ genoemd en me gesommeerd ‘niet zo kwaad te kijken’; een autoritaire hattrick binnen één minuut, voorwaar een wanprestatie van formaat. ‘Dan belt u de centrale’, zei ik. ‘020-7777777.’

‘Hoho, rustig’, zei de man, weer op zo’n aanmatigende toon. Hij viste een Nokiaatje uit zijn zak. ‘Nog een keer, langzamer. Nul twintig...?’ Tartend keek hij me aan. ‘Zeven keer zeven’, zei ik kortaf. ‘Heel makkelijk.’ Zo makkelijk dat ik het, hoewel ik zelden taxi’s neem, toch uit mijn hoofd ken. Verder weet ik alleen nog het nummer van mijn ouderlijk huis en dat van de Vara in de jaren tachtig: 035- 711911. Dat was een jingle op de radio, vandaar. Muziek is het cement van ons geheugen.

‘Zeg, vrouw, ik heb geen zin in dat gepriegel’, zei de man. ‘Bel jíj maar even voor me.’ Ja, zeg... ‘Meneer, ik heb het druk’, sprak ik ijzig. Hij keek me aan alsof ik hem tóch die klap in zijn gezicht had gegeven. ‘Wat is dat nu voor een manier van doen!’, riep hij op hoge toon. En, tegen een passerend meisje van een jaar of 20: ‘Zeg, help jíj me eens even. Deze mevrouw is te beroerd om een taxi te bellen voor een oude man...’

Sprakeloos liep ik de winkel in. Toen ik even later weer buitenkwam, zag ik hem in een taxi stappen. Een brutaal mens heeft de halve wereld. Maar ik had een eierprikker. Een mooie, nieuwe, van roestvrij staal.