Niet zeuren als je wasmachine een tosti-ijzer blijkt te zijn

Toen wij een nieuwe wasmachine nodig hadden, dacht ik direct aan het merk AEG. Hoe werkt zoiets? Was het de geest van mijn dierbare Tante Jo zaliger, die in weerwil van haar traumatische oorlogservaringen altijd trouw bleef aan de producten van de Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft? Of was het de aloude slogan die nog ergens in mijn hoofd rondzwierf: ‘AEG laat je niet in de steek!’

Sentimentele associaties, die meteen vergruizelden toen ik de website bekeek. De belofte van eeuwige geborgenheid, das war einmal. Tegenwoordig luidt AEG’s devies: ‘Challenge the expected’. Dat klinkt alsof je iets moet bewijzen om zo’n wasmachine te verdienen, en vooral niet moet zeuren als het een tosti-ijzer blijkt te zijn.

Naast een uitgedaagde wastrommel staat een hele mooie vrouw in een bloedrode jurk. Ze heeft een viool in haar hand, dus zij is vast niet degene die de boel komt installeren. Wel lijkt ze me het type dat je in de steek zal laten.