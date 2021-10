Niet uit het raam schreeuwen, niet uit het raam schreeuwen – dan toch uit het raam schreeuwen

In een hotelkamer in Orléans, kussen op mijn hoofd, bijtend in de lakens. De muziek aan de overkant van de straat begon om twee uur ’s nachts, het is nu half zeven. Al die tijd dezelfde oorverdovende beat met patserige teksten over champagne in le club, van het Franse equivalent van Lil’ Kleine. (Petit Mini?)

Rustig blijven. Ooit vond je het zelf doodnormaal, doordeweekse huisfeestjes tot het ochtendgloren met alle ramen open. Minstens 360 dagen per jaar gaf je ze niet, in feite kwam de buurt er nog genadig van af. ‘Wie heef lullie vedomme gebel?’, vroeg je met dikke tong als de politie op de deur bonkte. ‘De hele straat, bijdehand’, luidde het antwoord. Je schudde je hoofd over zoveel kleinzieligheid.

Daar aan denken, daar aan denken, niet uit het raam schreeuwen. Over twintig jaar liggen deze feestgangers zich op hun beurt op te vreten in hun nest.

Dan toch uit het raam schreeuwen.