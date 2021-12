‘Niet stagneren vind ik belangrijker dan me de hele tijd extatisch voelen’

Grote tegenslagen zijn hem tot nu toe bespaard gebleven, zegt Pieter van Breevoort (39). Ja, er zijn liefdescrises geweest, en hij had ‘wat uit te zoeken’ in de relatie met zijn ouders. ‘Maar geen dingen met dood, ziekte of ongelukken.’

Beeld Anna Boulogne

De alledaagse sipte slaat soms toe, dat wel. Vorige week nog. Grauwe dag na grauwe dag, het naderende einde van een jaar vol thuiswerken en thuiszitten met drie kinderen. Van Breevoort, opgeleid als natuurkundige, nu therapeut en comedian, kreeg de klassieke knoop in zijn buik. ‘Alle dingen die ik dit jaar had willen bereiken en die ik niet heb bereikt kwamen ineens bovendrijven, de frustraties daarover, een golfje van pessimisme over hoe het volgend jaar moet met mijn bedrijf.’

Hij deed wat hij anderen aanraadt te doen in een gratis onlinecursus ‘omgaan met emoties’, die hij dezelfde week lanceerde: ‘Eerst contact maken met mijn lijf, stilstaan bij wat er in mijn lichaam gebeurt. Dat koppelen aan emoties, en die emoties weer koppelen aan behoeften.’

Wat maakte jij op uit die knoop?

‘Dat ik meer ruimte voor mezelf nodig heb en beter moet reageren op mijn onderbuikgevoel. Ik merk dat ik de laatste tijd sneller over mijn grenzen ga. Dat kunnen hele kleine dingen zijn hoor, zoals de kinderen die vragen of ik nú zin heb om een bepaald spelletje te spelen. Ik moet vaker nee zeggen als ik op zo’n moment geen ja voel. Want als ik het toch doe, raakt de stempelkaart vol en word ik chagrijnig.

‘Ik probeerde te bedenken wat zou helpen om me tevreden te voelen over mezelf. In dit geval was de uitkomst dat ik me tevreden zou voelen als ik iets meer boeken zou lezen. Dus ik heb Leven van psycholoog Frank Tallis uitgelezen, over geluk, onbehagen en zingeven. En ik ben begonnen aan Purity van Jonathan Franzen.’

Beeld Anna Boulogne

Dat klinkt simpel.

‘Ja, maar het kan alsnog moeilijk zijn om jezelf daartoe te zetten. Ik heb mezelf eerst een dag vrij gegeven om me gewoon kut te voelen. Liggen, tv-kijken, toch even naar buiten.

‘In beweging blijven is het belangrijkste, me niet vastzetten in de modderpoel. Ik probeer me ergens aan te committeren, in plaats van de dagen op zijn beloop te laten.

‘Bij tegenslag heb ik de neiging om me terug te trekken. Dat voelt veilig, want het geeft de minste kans op iemand die over mijn grenzen heen gaat. Maar ik weet inmiddels dat het helpt om juist contact te maken met andere mensen. Als ik merk dat ik erin dreig te blijven, moet ik van mezelf even bij een vriend inchecken.’

Verder, zegt Van Breevoort, is tegenslag ook een kwestie van verduren. ‘Als je in een pijnlijke of ongemakkelijke situatie zit, wil je het liefst zo snel mogelijk de spanning weghalen. Het is verleidelijk om snel een oplossing te verzinnen, in plaats van bij dat verdrietige gevoel te blijven met je aandacht.’ Ga je voor de quick fix, dan verval je gauw in oude patronen, gelooft hij. ‘Dat geldt ook voor deze tijd. Hoe gaat de samenleving er de komende tijd uitzien? We weten het gewoon nog niet. Verduren, dus.’

Voel je je nu weer goed?

‘Niet goed in de zin van: helemaal blij. Maar dat is oké, want ik weet nu waar ik mee aan de slag moet. Niet stagneren vind ik belangrijker dan me de hele tijd extatisch voelen.’