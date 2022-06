Niet dat ik ervaring heb met scheren – ja, die enkele damestoefjes, onder de douche

Vallende ouders. Eerst brak mijn moeder haar heup, en net nu zij weer min of meer rondscharrelt kwam het bericht dat mijn vader zijn enkel had gebroken, tijdens het frituren van twee frikandellen. De frikandellen hebben het overleefd – zij het een stuk bruiner dan de bedoeling was – en mijn vader ook, op zijn beurt wat bleker dan voorheen.

Mijn broer stichtte de appgroep ‘Enkel en alleen’ waarin mijn vaders dierbaren elkaar op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Een paar dagen later werd hij geopereerd . ‘Het is klaar. We bellen als hij bij kennis is’, zeiden ze in het ziekenhuis. We wachtten. Drie, vier uur.

‘Waarschijnlijk is hij dood’, besloten we en begonnen alvast met de verdeling van zijn spullen. Mijn zus wou de frituurpan (‘de frituurpan die alles zag’), mijn broer de tuinstoelen, we steggelden over de replica van Picasso’s Guernica die, boven de piano, ons aller jeugd verpest heeft, zo’n doodenge prent; en toen belde mijn vader zelf. Hij lag een (stellig clandestiene) borrel te drinken in zijn ziekenhuisbed.

De volgende dag haalden we hem op, mijn zoon en ik. Daar lag hij. Met zijn verwarde haar, morsige pyjama en grauwe stoppelbaard detoneerde hij enorm met dat spierwitte ziekenhuis. Hij zag eruit als een neanderthaler die uit een andere dimensie op dat kraakheldere bed gelazerd was. Een baard! Nooit had ik mijn vader anders gezien dan glad geschoren.

‘Jezus, je lijkt wel beschimmeld’, zei ik, want aan harten onder riemen steken beginnen we niet, in onze familie. Daarna hesen we hem in de auto, reden hem naar zijn afgelegen huis en installeerden hem op zijn onreine nest.

‘Hoe moet dat nou met die baard?’, vroeg ik ongerust, want ik zag een Catweazle in het nabije verschiet. ‘Ik kan me zo toch niet scheren’, mompelde hij rokend. Maar mijn zoon wist raad. Hij reed naar de drogist en kocht een elektrisch scheerapparaat.

Mijn vader, een levenslange natscheerder, keek ontzet naar het toestel, als een holbewoner naar een contrabas. ‘Ík doe het wel’, zei ik dapper. Niet dat ik ervaring heb met scheren – ja, die enkele damestoefjes, onder de douche, maar dat is wat anders dan zo’n droog, dichtbezaaid stoppelveld.

Nou, ik moet Philips nageven: het ging prima. Het apparaat manoeuvreerde behendig tussen al die dorre plooien en kalkoense lellen, en spoedig zag de oude er weer toonbaar uit. Warm washandje erover, fles jenever op het nachtkastje, emmer om in te pissen ernaast, bakje druiven pro forma, en klaar was Kees.

Onderweg naar huis rook ik aan mijn handen nog steeds de kruidige geur van mijn vaders baard.

Het had eigenlijk wel wat.