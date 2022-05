Niet bestaan – ik kan daar slecht tegen

De krant die alleen op zaterdag komt kwam niet. Pogingen daar iets aan te veranderen liepen spaak op een telefoonnummer dat uitsluitend doordeweeks bereikbaar was, waarna het computersysteem oordeelde dat mijn postcode niet bestond. Het alleszins redelijke tegenargument dat die dat wis en waarachtig wel doet, strandde op een rood omlijnd ‘verplicht veld’. Schaakmat. Bewijs het maar eens, dat bestaan van je.

Ik was het bijna vergeten toen ik even later stuitte op een artist’s impression van mijn eigen woonomgeving, wapperend op het hekwerk van een nieuw kantorencomplex aan de overkant. Een accurate weergave vanuit vogelperspectief van de gebouwen, de straten en het water, waarin desondanks iets belangrijks was weggelaten, namelijk: ik. De artist had in zijn impression mijn woonboot en die van al mijn buren vervangen door boompjes en blije wandelaars.

‘Neem het nou niet zo persoonlijk’, zuchtte mijn vrouw toen ik bedremmeld thuiskwam. Maar twee keer op één dag niet bestaan – een mens gaat toch twijfelen.