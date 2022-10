Niet alles in Limburg was als vanouds. Wat lag daar bijvoorbeeld opeens obsceen te glinsteren op mijn bord?

In het Limburgse Geuldal schijnt de zon als vanouds over de grazige glooiingen, het standbeeld van de lijkbleke non Bernadette staat nog steeds pinnig met haar rug naar de Lourdesgrot, en de begraafplaatsen liggen nog immer vol jonggestorven Roomse kindertjes, die Jeuf, Treeske, Fonske, Zef of Sjeng heten.

Heel geruststellend allemaal, maar er zijn ook dingen veranderd. Wat lag daar bijvoorbeeld op mijn bord naast mijn bestelde ‘videeke’? (Een videeke is een bladerdeegbakje gevuld met ragout; in Noord-Nederland eten ze dat alleen rond Kerstmis, en dat dan nog met tegenzin, maar ja, het zat bij het kerstpakket dus es soll herunter; Limburgers daarentegen eten videekes gewoon zomaar voor hun plezier, alsof het kroketten zijn, waarvoor plechtige hulde.)

Naast mijn videeke lag, op de plek waar zich vorig jaar nog gewoon de vertrouwde pluk peterselie bevond: een stuk passievrucht. Passievrucht! Is er dan niets meer heilig? Obsceen glinsterde zijn reptielgroene binnenste me tegemoet. Aan het videeke zelf mankeerde gelukkig niets, maar het incident verleende toch het zo schilderachtige stadje Valkenburg de wat beklemmende atmosfeer van een plaats delict.

Terug naar het vakantiehuisje dan maar. Op de ruïnes van het eeuwenlang zo lieflijk beschimmelende krotjespark ‘Vacantievreugd’ is hier onlangs een geheel vloerverwarmd, beQuookerd, volgeNespressood en afgeTeslaad complex verrezen, maar die charmeloze blokkendozen hebben nog wél het weergaloze uitzicht van weleer, dus een kniesoor, et cetera.

Ik was er alleen met mijn zus, want onze respectieve kinderen zijn wél kniesoren, die niet meer mee wilden. (‘Ik ga écht niet drie dagen tussen twee hinnikende oude wijven zitten.’) Maar de thuisblijvers kregen weer ongelijk, want reeds de eerste avond vingen wij in ons tuintje een glimp op van een poes.

Een poes! Mijn zus en ik maakten het lokkende geluid dat men dan maakt. Men schrijft het als ‘pssssst’, maar het klinkt meer als wat Surinamers een ‘tjoeri’ noemen. De poes rende een struik in. Die poes was nieuw. In ‘Vacantievreugd’ viel nooit een poes te bekennen. Denkelijk werden ze in voorkomende gevallen geslacht en gebraden door de alomtegenwoordige dronken Poolse fruitplukkers: ‘Kurva! Lekkere malsze dakhaasz!’

De Polen zijn verdwenen sinds de huisjes hier een miljoen euro per midweek kosten, maar daar is dus die gratis poes voor in de plaats gekomen. Vol verwachting, als kinderen die hun schoen zetten, schoven wij die avond een schoteltje kattenvoer naar buiten. Nog een vergeefse tjoeri, en naar bed.

De volgende ochtend was het schoteltje leeg. Op het terras had de poes, met vochtige pootafdrukjes in de ochtenddauw, geschreven: ‘DANK JULLIE WEL, LIEVE MEVROUWEN, VOOR HET HEERLIJKE ETEN!’

Nee hoor. Maar het had best gekund.