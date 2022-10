Niemand kan verdrietig zijn als hij een nek doorbijt

Het copyright op Winnie de Poeh is verlopen, en dus kan die lieve knuffelbeer straffeloos getransformeerd worden tot een angstaanjagende moordmachine. In de horrorfilm Winnie-the-Pooh: Blood and Honey zien we hem binnenkort schedels splijten en nekken doorbijten, samen met zijn voorheen zo aimabele vriend Knorretje.

Natuurlijk dacht ik meteen terug aan de dromerige verhaaltjes die ik mijn dochter vroeger voorlas, vol met zoete Winnie-wijsheden als: niemand kan verdrietig zijn als hij een ballon heeft. Nu dien ik me schrap te zetten voor ‘scènes waarin het niet duidelijk is of Poeh’s mond druipt van de honing of van de lichaamssappen’.

Als je bij zulk nieuws begint te roepen dat er ook niets meer heilig is, doe je waarschijnlijk precies wat de makers graag willen. Maar geschokt ben ik. Er zit niets anders op dan een voorbeeld aan Winnie te nemen, en eerst eens te beginnen met een klein dutje, of twee.