Nicolaas Veul: ‘Las een ruziestop van 48 uur in’

Nicolaas Veul Beeld Frank Ruiter

Nicolaas Veul (37): ‘Aan het begin van je vakantie, als je allebei nog een beetje gestresst bent, kun je soms heftiger reageren op je partner. ‘Waarom zeg je dit? Wat bedoel je daar nou weer mee?!’ Vooral ik ben daar goed in: als ik uit een stressperiode kom, ben ik hypergevoelig.

Een tijdje geleden was ik met mijn vriend in Italië op een stilteretraite. Midden in de retraite waren we even aan het wandelen, en zagen we kans stiekem een beetje te praten. Het dreigde meteen mis te gaan, want ik had totaal geen zin in de wandeling en reageerde emotioneel op hem. Het was zo’n situatie waarvan je weet dat-ie uit de hand gaat lopen. Maar we moesten onze mond houden, dus de ruzie kon niet doorzetten en waaide over.

Toen we terugkwamen, zei de yogajuf toevallig: als je een woordenwisseling hebt, moet je eigenlijk 48 uur wachten om te reageren op de ander. Na die twee dagen ben je uit je primaire emotie en kun je weer rustig en rationeel reageren. We schoten in de lach – voor ons werkte het inderdaad perfect. Nu we weer thuis zijn en gewoon mogen praten, houden we de 48 uur ‘ruziestop’ erin. Het mag soms wat korter, na een paar uur zijn de heftigste emoties meestal wel voorbij. Als je ruzie hebt, zeg je tegen elkaar: het stopt hier, we praten morgenochtend verder. Je houdt van elkaar, er is niks aan de hand. Je moet het wel even gedisciplineerd trainen, het kan lastig zijn om te stoppen met praten als je in zo’n moment zit. Een rondje lopen, iets koken, of online shoppen kan helpen. En bedenk: meestal gaat het nergens over. Kijk op de klok en hou je mond.’