Nick & Simon beloofden uit elkaar te gaan. Wat er toen gebeurde…

Alles kan ik verdragen, want ik moet wel. Een mens heeft maar te accepteren dat de betekenis van dingen waar hij om geeft voor nieuwe generaties anders wordt. En dat het zinloos is je te beklagen over de lange arm van de commercie.

Dus applaudisseerde ik voor een Elvis-hologram. Ik hoorde hoe een flauw aftreksel van Iggy Pops The Passenger onder een autoreclame was geplakt en ik zei niets. Ik sprak met een man die vond dat een Pink Floyd-coverband veel beter was dan het origineel, en ik glimlachte beleefd. Nooit kwam ik in de verleiding om een tienermeisje in een Ramones-shirt te vragen of ze ook een liedje van die groep kon noemen, want ik ben niet gek.

Echt, alles kan ik verdragen. Maar het nieuws dat Nick & Simon, in weerwil van hun belofte om uit elkaar te gaan, voor een tv-serie in de geschiedenis van The Beatles zullen duiken, nee.