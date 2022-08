Nic Snaas (100): ‘Of ik in deze tijd jong zou willen zijn? Dat lijkt mij niet eenvoudig’

Nic Snaas Beeld Aurélie Geurts

Nic Snaas is geboren en getogen in Schagen, waar hij in een seniorenwoning woont. De 100-jarige is onder de indruk van de wonderen van de technologische vooruitgang, en heeft een opgeruimd karakter. Zo zegt hij ‘niks’ overgehouden te hebben aan het beruchte kamp Amersfoort, waar hij in 1944 een half jaar gevangen zat en moest toezien hoe medegevangenen werden afgeranseld.

Het was een gepuzzel om een afspraak met u te maken.

‘Elke dag is er wel wat. Maandag komt de hulp en dan drinken we koffie, in de middag ga ik naar Slender You. Daar ga ik op een bewegende bank liggen, dat is goed voor mijn spieren en doorbloeding. Mijn rug plaagt mij, ik heb morfinepleisters tegen de pijn. Dinsdag heb ik bejaardengym, ga ik voor een praatje naar de koffiekamer in dit wooncomplex, en in de avond eet ik bij een van mijn twee zoons die ook in Schagen wonen, en spelen we een paar potjes rummikub. Woensdag en vrijdag ga ik met twee vrienden biljarten. Donderdag heb ik jeu de boules en die avond eet ik bij mijn andere zoon, ook daar spelen we rummikub.’

Is uw versleten rug het gevolg van het werk dat u heeft gedaan?

‘Ik heb een radio- en televisiezaak gehad. De toestellen bezorgde ik aan huis. De eerste tv’s waren zware bakbeesten, omdat er een dikke bult achter zat voor de beeldbuis, de lampen.’ (Hij spreidt zijn armen wijd uit) ‘En je had in die tijd nog geen kabeltelevisie, dus klom ik bij elke klant het dak op om de antenne te plaatsen. Ik heb wel honderden antennes gemonteerd in Schagen en omgeving. Later kwamen de wasautomaten, die versjouwden we met zijn tweeën, en dan was het nog een zware klus.’

Wat herinnert u zich van die eerste jaren van de televisie?

‘De komst van de tv in de jaren vijftig deed mijn zaak goed. Op mijn auto had ik een uitschuifbare mast van wel vier meter gebouwd. Daarmee reed ik langs de boeren in en om Schagen om hen te laten zien wat een televisie is, natuurlijk in de hoop dat ze er een zouden kopen. Dat lukte niet altijd, want de eerste tv’s waren erg duur, wel 1.000 gulden (een paar maandsalarissen, red.). Elke dinsdag en vrijdag ging ik in mijn auto met antenne op pad, want alleen die twee avonden was er in de eerste jaren televisie, van 20:00 tot 22:00 uur. Als ik kwam demonstreren hoe een televisie werkte, liep de hele buurt uit en keek met open mond naar de beelden.

‘Ik had veel werk aan reparaties, want de toestellen gingen vaak kapot. Ook waren er geregeld storingen. Als er een brommer langsreed of een westenwind stond, verscheen sneeuw in beeld. Al die problemen zijn overwonnen. De techniek is enorm verbeterd. Zo zitten er geen lampen meer in een tv-toestel, daarom zijn ze nu zo dun.’

Hij wijst naar zijn platte grootbeeldscherm. ‘Het is geweldig dat daar beeld op verschijnt. Hoe dat mogelijk is, gaat mijn pet te boven. Daar moet ik mij nog eens in verdiepen.’

Op 10 augustus 1965 ontving Nic Snaas (links) een oorkonde in de televisiestudio in Hilversum. Onder leiding van Mies Bouwman vond er die avond een feestelijk programma plaats om te vieren dat de 2 miljoenste 'televisie-ontvanger' in Nederland was geregistreerd. Nic Snaas had die televisie verkocht aan de familie Bouterse in Schagen. Televisies werden geregistreerd zodat kijk- en luistergeld konden worden geïnd. Beeld Aurélie Geurts

Nic Snaas pakt zijn smartphone. ‘Ook zo’n prachtig ding. Ik ben het nog niet helemaal de baas.’ Hij tikt de toegangscode in en poogt geduldig drukkend en swipend in zijn fotoarchief te komen. Zodra het gelukt is, verschijnt een vertederend filmpje van hem en zijn vrouw Anne, ruim 1,5 jaar geleden. Zij is dan al ernstig ziek en zal niet lang meer leven. Terwijl ze in een stoel zit, opgemaakt en mooi gekapt, geeft hij haar hapjes eten. ‘Ze was een ijdele vrouw. Tot ze in januari 2021 stierf, reed ik haar elke week met de auto naar de kapper. Na haar overlijden ben ik gestopt met autorijden.’

Een paar dagen geleden was de geboortedag van Anne en bezocht hij met een van zijn zes kinderen haar graf. Vol verwondering zag hij hoe zijn zoon zijn smartphone bij het graf zette en uit het apparaat ineens het lievelingslied van Anne klonk, Blackbird, gezongen door Gé Titulaer. Hoe dat nou weer mogelijk is… Nic Snaas begint te zingen: ‘Blááááck bird, fly, blááááck bird, fly.’

Zou u in deze tijd jong willen zijn?

‘Dat lijkt mij niet eenvoudig, er worden tegenwoordig zo veel eisen gesteld. Wel kan ik soms een beetje jaloers zijn op hoe jongeren nu leven. Ze hebben bijna allemaal een auto en begrijpen dingen die ik moeilijk kan bevatten, die ik niet kan bijhouden, zoals hoe al die apparaten werken. Mijn televisie heb ik voor 150 euro van een kleinzoon overgenomen. De beeldkwaliteit is erg goed. Ik vroeg hem: waarom verkoop je zo’n mooi ding? Hij antwoordde dat hij een nog grotere wilde kopen, met meer technische opties. Jongeren geven makkelijk hun geld uit. Ik ben zuinig van aard, altijd geweest en gebleven.’

U heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog vastgezeten in het concentratiekamp in Amersfoort. Hoe bent u daar terechtgekomen?

‘Het was begin november 1943 toen ik ondergedoken zat op een boerderij in de Peel, om te ontkomen aan de Arbeitseinsatz. Ik besloot naar Schagen te fietsen omdat mijn moeder 9 november jarig was. Het bleek te gevaarlijk om weer terug naar Brabant te gaan, dus bleef ik bij mijn ouders. Iemand moet mij verraden hebben, want op een dag kwamen twee Duitse soldaten mij thuis ophalen. Eerst werd ik naar een gevangenis in Amsterdam overgebracht, in juni 1944 kwam ik in Kamp Amersfoort terecht. Ik wist niet eens dat het bestond. We moesten arbeid verrichten, zoals geulen graven en huizen opknappen die de Duitsers in beslag genomen hadden. We kregen weinig te eten.

‘In dat kamp was een beruchte boef, Joseph Kotälla. Hij liep met zijn hond over het kamp en als je niet uitkeek, kreeg je een schop. Als er iets was gebeurd wat hem niet aanstond, moest je met vijfduizend man een hele dag in het gelid staan. Ik was sterk en hield het vol, maar sommigen vielen om. Als strafmaatregel liet hij ook geregeld een gevangene naar de rozentuin brengen, waar hij de man aftuigde in het aangezicht van andere gevangenen.’

Werd u ook gedwongen toe te kijken?

‘Ja, het is niet te beschrijven wat daar gebeurde.’

Hij staat op, loopt weg en komt terug met een zware map vol documenten uit die tijd. Er is een foto van een knappe, olijk lachende jonge man met een grote bos donker haar. En op de volgende pagina een pasfoto van dezelfde Nic Snaas, kort nadat hij was bevrijd uit Kamp Amersfoort. Met een kaalgeschoren hoofd, strak gezicht en woedende blik in zijn ogen.

30 december 1952, de trouwdag van Nic Snaas en Anne Kruis in Anna Paulowna. Beeld Aurélie Geurts

‘Ik ben op een geheimzinnige manier uit Kamp Amersfoort weggekomen. Op een avond in oktober, het was donker, werd ik met nog vijf man opgeroepen: kleren aan en mee. We wisten niet wat er stond te gebeuren, werden in een vrachtauto gezet en naar Den Haag gebracht, naar een militair hospitaal van het Rode Kruis. We zagen er niet uit, waren sterk vermagerd. Op de vijfde of zesde dag kregen we na een goede maaltijd te horen: zorg maar dat je thuiskomt. Er waren honderden mannen in Kamp Amersfoort, ook gearresteerd omdat ze waren ondergedoken om aan dwangarbeid in Duitsland te ontkomen. Waarom uitgerekend wij werden bevrijd? Ik weet het antwoord nog steeds niet.’

Nic Snaas laat een grote ingelijste foto zien van een idool, die in zijn huiskamer staat tentoongesteld: Loes van Overeem. Als medewerker van het Rode Kruis kreeg zij het voor elkaar de beroerde omstandigheden in Kamp Amersfoort te verbeteren. Zo regelde ze dat de gevangenen beter te eten kregen en wist ze sommigen het kamp uit te krijgen. Wie weet heeft hij zijn vrijheid ook wel aan haar te danken.

De 100-jarige herinnert zich dat hij met medegevangenen in een lange rij het kamp uit liep, begeleid door kampbewaarders, op weg naar de arbeid die ze moesten verrichten. ‘Langs dit laantje stonden vaak burgers eten uit te delen. De bewaarders verboden ons het aan te nemen. Maar daar was Loes van Overeem, die tegen kampcommandant Berg zei: ‘Ze krijgen al zo weinig.’ Hij had ontzag voor haar, en voortaan mochten we wel voedsel aannemen. Loes van Overeem stond altijd kaarsrecht en roerde haar mond, angst leek ze niet te kennen.’

Heeft u iets overgehouden aan deze periode?

Nee, niks. Ik heb een nare oorlog gehad, maar ik kan wel tegen een stootje. Na de bevrijding dacht ik: dit ligt achter mij, ik ga aan de slag, er is werk aan de winkel. Ik kon een baan krijgen bij radiozaak Ruder in Alkmaar. In een gracht lag een schip vol kapotte radio’s, die tijdens de oorlog waren verstopt. Voor de Duitse bezetting had ik al geleerd radio’s te repareren. Dus er was voor mij meteen werk genoeg.’

Had u na mei 1945 de hoop en verwachting dat er nooit meer zo’n gruwelijke oorlog zou komen?

‘Er wordt al eeuwen oorlog gevoerd. Het is een kwestie van machtswellust. Ik leefde in de tijd van Hitler en nog zo’n hufter, Stalin. Nu heb je Poetin. Vreselijk dat zulke mensen bestaan. Ik zeg: mensen, wees goed voor je volk, voer geen oorlog, doe ze al die ellende niet aan.’