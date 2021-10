Netflix-medewerkers dreigen met staking uit protest tegen ‘The Closer’ van Dave Chappelle

Dave Chappelle in The Closer. Beeld Mathieu Bitton

Voor woensdag 20 oktober hebben transgender medewerkers van Netflix en sympathiserende collega’s een staking aangekondigd, uit protest tegen de in hun ogen transfobe programma’s op de streamingdienst. De controverse draait met name om de show The Closer van Dave Chappelle, in augustus voor een volle zaal opgenomen in het Fillmore-theater in Detroit. Zoals in al zijn shows gaat de comedian er hard in en drukt hij op pijnpunten in de Amerikaanse samenleving.

In The Closer, dat sinds 5 oktober op Netflix te zien is, gaat Chappelle uitgebreid in op zijn verstandhouding met de lhbti-gemeenschap. Het langste deel gaat over transgenders en de beschuldigingen van transfobie die Chappelle in zijn carrière heeft ontvangen. De uitspraak uit The Closer die tot de meeste ophef leidt: ‘Gender is een vaststaand feit. Ik zeg niet dat transvrouwen geen vrouwen zijn, maar ik zeg alleen dat hun kutjes, nou ja, het is toch iets anders. O mensen, nu heb mezelf weer flink in de nesten gewerkt.’

Naast de veelal negatieve recensies in de media gaat de discussie over de vraag of de streamingdienst de shows van Chappelle moet blijven aanbieden. Ook directe medewerkers van Netflix keerden zich in het openbaar tegen de special, onder wie transvrouw Terra Field. Op maandag kwam het nieuws naar buiten dat zij samen met twee andere kritische collega’s zou zijn geschorst. Donderdag liet Field weten dat haar schorsing weer was opgeheven.

In een interne memo verdedigt Netflix-baas Ted Sarandos de show van Chappelle. ‘We plaatsen geen programma’s op Netflix die haat of geweld uitlokken, en we vinden niet dat The Closer deze grenzen overschrijdt. Wat ik wel herken, is dat de grens tussen commentaar leveren en mensen beschadigen lastig te trekken is, zeker bij stand-upcomedy, waarin de grenzen vaak moeten worden opgezocht. Er zijn mensen die vinden dat sommige comedyshows te ver gaan, maar veel van onze kijkers houden er juist van en stand-upcomedy is een belangrijk onderdeel van ons aanbod.’

Wie The Closer bekijkt, ziet vooral een wat ongeïnspireerde en eentonige voorstelling, waarin Dave Chappelle weinig toevoegt aan de aanzienlijk scherpere grappen uit zijn eerdere show Sticks & Stones (2019). Opnieuw hamert de komiek erop dat hij niets tegen homo’s of transgenders heeft, maar dat hij wel vaak ziet hoe de belangen van deze minderheid in de VS zwaarder wegen dan de belangen van zijn eigen minderheid, de zwarte gemeenschap. ‘Wie mijn werk volgt, weet dat ik geen problemen heb met transgenders. Maar ik heb wel vaak problemen met witte mensen.’

The Closer is de laatste special van een reeks shows die Chappelle voor Netflix zou maken, zo zegt de komiek. Hij sluit zijn betoog af met een uitspraak die erop lijkt te wijzen dat hij er zelf ook een punt achter wil zetten: ‘Lhbti, ik ben er klaar mee. Ik maak geen grap meer over jullie, totdat we zeker weten dat we er samen om kunnen lachen.’