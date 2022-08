Nestor van Jostiband leerde zichzelf accordeon spelen door in de spiegel te kijken

Frits Bak

Meteen na de bevrijding in 1945 zette de toen 17-jarige Frits Bak een makkelijke stoel voor het huis in Krommeniedijk en ging accordeon spelen. ‘Vier, vijf avonden achter elkaar tot diep in de nacht. Hij speelde en het hele dorp danste. Veel foxtrotten en een enkele Engelse wals. Daar was hij niet dol op, dat ging hem te langzaam’, zegt zijn nicht Alie Bus-Bak.

Zonder ooit les te hebben gehad en zonder ook maar een noot te kunnen lezen speelde Bak accordeon en later keyboard. Als lid van het eerste uur en oudste orkestlid was hij het visitekaartje van de Jostiband, die in 1966 is opgericht. Met zijn 94 jaar was hij veruit de oudste, de huidige nestor is twintig jaar jonger.

Zijn moeder was gestorven tijdens de bevalling, mogelijk aan een bloedvergiftiging. Of Frits zou overleven was de vraag, daarom is de kist pas gesloten op de dag van de begrafenis. Mocht hij ook overlijden, dan zouden ze samen begraven worden. Hij redde het, maar zijn hersenen waren beschadigd en zijn voeten stonden verkeerd. Daardoor was Bak verstandelijk beperkt en belandde hij rond zijn 20ste in een rolstoel.

Bak was de jongste van zes, van wie er nog vier in leven waren toen hij werd geboren: twee broers en twee zussen. Die werden ondergebracht in tehuizen, opa en oma Bak ontfermden zich over Frits. Zijn broers en zussen heeft hij nooit gezien.

Op het schippersklavier van oma Bak, een kleine trekharmonica, had hij leren spelen. Later kreeg hij een echt accordeon. Als Geertje zong, zijn vier jaar jongere nichtje, ging hij voor de spiegel zitten om de toetsen en knopjes van zijn accordeon goed te kunnen zien en speelde hij mee. Alie: ‘Als hij het een paar keer had gehoord, kon hij het spelen. Hij moet een absoluut gehoor hebben gehad.’

Tien jaar zat Frits op de lagere school die twee lokalen had. Een voor de klassen 1, 2 en 3 (de huidige groepen 3, 4 en 5), een voor de klassen 4, 5 en 6 (groepen 6, 7 en 8). De juffen hadden geen kind aan hem. Alie, die de eerste jaren naast hem zat: ‘Hij lachte, sloeg op zijn lessenaar en sprak amper.’ Zijn medeleerlingen namen prentenboeken voor hem mee. Het leek alsof hij niet veel opstak, maar op zijn 16de kon hij enigszins lezen.

Nadat zijn grootouders waren gestorven, ging Bak bij de Johannes Stichting in Nieuwveen wonen, later verhuisde hij naar de Hooge Burch in Zwammerdam en werd hij lid van de Jostiband. Toen het accordeon te zwaar werd, stapte hij over op keyboard.

Optredens deed hij al jaren niet meer. Bus in, bus uit, laat thuis, dat werd hem te zwaar. De repetitie op woensdag sloeg hij nooit over. Al die jaren zat Bak op zijn vaste plek, links vooraan. Lyan Verburg, manager van de band: ‘Als hij achter zijn keyboard zat, straalde hij van oor tot oor. Hoe meer feest, hoe beter.’

De onberispelijk geklede Bak, op zijn colbertje mocht geen vlek of pluisje zitten, was de vriendelijkheid zelve. Niettemin kon hij vloeken als een bootwerker. ‘In elke zin zei hij een vloek. Maar ja, dat deden vroeger veel meer mensen op Krommeniedijk.’

Bak overleed op 3 augustus aan de gevolgen van een longontsteking. Op zijn ziekbed zei hij nog: ‘Ik moet eruit, ik moet naar de Jostiband.’ De rouwkaart begon met zijn levensmotto: muziek is mijn lust en mijn leven.

Een paar weken eerder had hij tegen zijn verzorgster gezegd dat hij nergens spijt van had. Hij zou precies hetzelfde leven leiden als hij het een keer over mocht doen. Alie: ‘Hij is heel tevreden heengegaan.’