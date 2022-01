Lange Frans kan heus wel tegen een grapje, zei Lange Frans, maar de oudjaarsgrapjes die Peter Pannekoek over hem maakte, hadden volgens hem voor ‘een stukje verdeeldheid’ gezorgd bij veel mensen. ‘Bij mij ook’, bekende de rapper.

Natuurlijk moesten de mainstreammedia dit weer op de spits drijven. Nergens verscheen de kop ‘Lange Frans worstelt met stukje verdeeldheid’. Misschien maakt Frans zich bezorgd over de maatschappelijke verdeeldheid die je krijgt als cabaretiers de draak steken met iemand die in het gezelschap van graancirkelmevrouwen hardop fantaseert over het doodschieten van de premier. Of doelde hij op een innerlijke verdeeldheid, en was het deel van Frans dat de klap van de molen heeft opgevangen nu in conclaaf met de vrolijke Frans, die ooit rapte: ‘Jij moet mee naar Diemen-Zuid, want je ziet er lekker uit.’

De burger tast weer eens in het duister. Gelukkig ontmoeten de grappenmaker en de verdeelde elkaar binnenkort in Frans’ podcast, en zal alles duidelijk worden.