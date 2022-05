Nee zeggen is moeilijk voor de immer drukke Shula Tas

Shula Tas Beeld Erik Smits

Het moeilijkste antwoord bevat altijd drie letters. ‘Nee.’ De vraag die eraan voorafgaat, kan, in het geval van schrijver, programmamaker en presentator Shula Tas (34), nogal verschillend van aard zijn. Van ‘Ga je volgende week mee uit eten?’ tot ‘Kun je deze presenteerklus doen?’.

‘Ik kan niet anders dan druk zijn’, zegt Tas, ‘terwijl ik me altijd voorneem het echt iets rustiger aan te doen.’ Haar ambities zijn motiverend doch hardnekkig, waardoor ze haar rust soms in de weg zitten. Zoals deze week, woensdag: van 9 uur ’s ochtends tot 11 uur ’s avonds was Tas bezig. ‘Als je zoiets te vaak doet, voel je dat in je lichaam: pijnlijke schouders, blok in de maag.’ De lange dag begon met – ‘allemaal heel leuk’ – een telefonisch overleg, daarna een interview, voorbereiding voor een grote presentatieklus voor een nieuw videoplatform (mag ze nog niets over zeggen, google over een week maar op ‘Shula Tas’ en ‘video’), ’s avonds trad ze op vanwege haar roman met de nieuwsgierigmakende titel Waar gezongen wordt (want: wáár wordt dan gezongen?). Sinds haar debuut weet ook de literaire wereld Tas te vinden – zeg je ook al geen nee tegen.

Maar goed, aan de andere kant (die is er altijd): er zitten nu ook meer uren in haar dagen. Was Tas ooit een zeer getalenteerd uitslaper, nu haar zoontjes er zijn beginnen de dagen van Tas en haar man steevast tussen half 7 en 7 uur, en dan is het van: aankleden, ontbijten, fruithapje om half 10. Het ouderschap biedt overzicht. Structuur. ‘Ik kán nu niet eens meer uitslapen’, zegt ze. Maar in al die wakkere uurtjes zitten ook ontspannen benen-omhoog-momenten hoor, o ja, ‘echt genoeg’. Neem zondag, lang weekend vrij, familie kwam bij elkaar, de zon liet zich ook zien, nichtjes en neefjes in de tuin van oma, al die kleintjes die elkaar knuffelen, handje pakken, op onderzoek uit (kijk een vlinder, kijk een tak). Een allesbehalve stilleven. Vraag haar dan of ze gelukkig is en je krijgt een uitzondering op de regel: ‘Ja.’