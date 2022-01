Nederlandse schoolbesturen zouden beter moeten beseffen dat kinderen een iPad niet alleen gebruiken voor schoolzaken

Stel: een keeper die het al lastig vindt één doel te verdedigen, moet de bal voortaan uit twee doelen tegelijk houden. Die is niet benijden, en dat vind ik mezelf evenmin. Het was al lastig elke avond mijn dochters smartphone te annexeren. Toen kwam die school-iPad er nog bij. In zijn boek Na de val verwijt Ben Rhodes, oud-adviseur van Obama, Amerikaanse autoriteiten dat ze ‘technologieën omarmden en verspreidden zonder na te denken waar die óók voor gebruikt konden worden’. Exact hetzelfde verwijt ik Nederlandse schoolbesturen.

Dat 13-jarigen tijdens iPad-huiswerk vaak op sociale media zitten, is een publiek geheim. Maar ouders met analoge principes moeten dat rotding van school ’s avonds ook nog zien af te pakken. Het begon ermee dat mijn dochter nadat ze haar telefoon had ingeleverd niet meer wist waar de school-iPad lag. Oké, welterusten dan. Om 2 uur ’s nachts bleek die iPad helemaal niet kwijt: daar werd op genetflixt. Toen we serieus werk begonnen te maken van het annexeren van de iPad, begon de telefoon erdoor te glippen. Vorige maand zei mijn dochter ’s avonds: ‘Kijk papa, ik leg alles hier neer, mijn telefoon ligt onder de iPad.’ Zoals bekend is een iPad groter dan een telefoon. Toen ik de inleverplek even controleerde, lag de telefoon niet meer onder de iPad.

Je denkt dat je de enige bent tot je leert hoe banaal je ervaringen zijn. Ouders van een 14-jarige jongen verklapten dat ze trots waren dat ze hem van de gevaren van het digitale tijdperk hadden doordrongen. Na een jaar vol strubbelingen lagen zijn telefoon en iPad ’s avonds ineens op tijd op de inleverplek. Pas na een week ontdekten ze dat alleen de twee beschermhoezen van deze apparaten werden ingeleverd. Precies zo werd Catharina de Grote gefopt door maarschalk Potjomkin.