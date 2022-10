NEC-icoon, jeugdheld van Johan Derksen en handige dribbelaar met neusje voor cruciale goals

Beeld Theo van Zwam

Zou Tini van Reeken in deze tijd hebben gevoetbald, dan was hij ongetwijfeld miljonair geweest. Maar hij werd geboren in 1938, in Nijmegen, als zoon van een handelaar in linnengoed. Zijn hoogtijdagen beleefde hij in de jaren zestig, toen het profvoetbal nog iets was voor naast zijn werk. Net als zijn vader was hij linnenverkoper. Daarmee verdiende hij overigens beduidend meer dan met voetballen bij NEC.

Voor veel oudere voetbalfans in Nijmegen is Tini van Reeken, tussen 1957 en 1969 goed voor 107 doelpunten bij NEC, hun jeugdidool. Van Reeken was een handige dribbelaar, tweebenig bovendien, dankzij duizenden uren oefenen in de straten van Nijmegen, waar door de Duitse bombardementen ruimte genoeg was om te spelen.

‘Wat Tini deed, was in één woord geweldig’, zegt oud-voetballer Wim Meijers, die als pupil regelmatig ballenjongen was in De Goffert. Ook Johan Derksen, opgegroeid in Heteren, behoorde tot de schare Van Reeken-bewonderaars. ‘In de Goffert had je toen nog een wielerbaan. Omdat er geen hekken waren, bungelde iedereen daar vijf minuten voor tijd al met zijn benen overheen. Na het laatste fluitsignaal trok je één lange sprint naar het veld, een handtekening van Tini scoren.’

1964, Tini van Reeken op de schouders na afloop van de wedstrijd tegen Alkmaar'54.

Zelfs op latere leeftijd schoten mensen Van Reeken nog geregeld aan op straat, vertelt zijn zoon Eric. Vaak ging het dan over die keer dat hij NEC voor degradatie naar het amateurvoetbal had behoed of die keer dat hij de club in 1967 naar de eredivisie schoot. En anders wel over het feit dat hij na Frans Janssen de meeste doelpunten voor NEC heeft gescoord.

Hij haalde zelfs het Nederlands elftal, toen Nederland A tegen Nederland B oefende in De Goffert. Ondanks lovende woorden van bondscoach Neville (‘actieve jongen, goede balbehandeling’) zou het bij die ene keer blijven. Van Reeken bleef bijna zijn hele carrière bij NEC. ‘Ze hebben hem belazerd’, zegt Meijers. ‘HVC uit Amersfoort had belangstelling en het bestuur had hem een vrije transfer beloofd. Maar toen puntje bij paaltje kwam, moest er geld op tafel komen. Stank voor dank.’

Van Reeken belandde in zijn nadagen toch nog in Amersfoort. Daar kwam Johan Derksen, inmiddels zelf prof bij Cambuur, hem weer tegen. ‘Tini was mijn directe tegenstander. Maar geheel tegen mijn karakter in heb ik hem met rust gelaten. Je gaat je jeugdidool niet tackelen.’

Ook later kruisten Van Reeken en Derksen elkaars pad. De kapper van Derksen in Nijmegen huisde tegenover het appartement van zijn jeugdidool. ‘Meestal vertelde hij hetzelfde verhaal. Dat hij slecht behandeld was door NEC, en anderen altijd meer verdienden.’

Helemaal goed kwam het niet meer tussen Van Reeken en NEC. Liever ging hij bij Ajax kijken. ‘Hij voelde zich ondergewaardeerd’, zegt zijn zoon. ‘De club haalde voor veel geld spelers van buitenaf, en hij werd met een fooi afgescheept.’

Minuut stilte voor Tini van Reeken voorafgaand aan NEC-FC Groningen. Beeld ANP

De laatste jaren leed Van Reeken aan alzheimer. Tot aan het laatst bleef Meijers hem ophalen voor een potje biljart of boodschappen doen. Maar toen hij tijdens de Vierdaagsefeesten een paar keer van straat moest worden geplukt, besloot een crisisteam hem op te nemen in een verzorgingstehuis in Berg en Dal. Daar overleed hij niet veel later op 83-jarige leeftijd.

Meijers vindt dat zijn vriend en jeugdheld een standbeeld verdient en anders zou er minstens een tribune naar hem vernoemd moeten worden. Ook Derksen is voorstander van een eerbetoon, maar heeft er weinig fiducie in. ‘De trainer van NEC komt uit Doetinchem, de directeur uit Utrecht. Tini van Reeken was een held. Maar die mensen hebben geen benul wat hij voor de club heeft betekent.’