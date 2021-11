Nabil Ayad: ‘Ga terug naar de plek waar je bent opgroeid’

Nabil Ayad. Beeld Tony Luijen

‘Ik zat vroeger op de openbare basisschool in Waalwijk. Zoals het iedere zichzelf respecterende basisschoolleerling betaamt, maakten we altijd ruzie met kinderen van de katholieke basisschool ernaast. ‘Openbaren, klapsigaren, pijp in je mond, broek vol stront’, riepen ze naar ons. ‘Katholieken, elastieken’, schreeuwden we terug.

Tijdens de eerste lockdown ben ik een paar maanden teruggegaan naar die school, mijn favoriete speeltuintje, mijn ouderlijk huis. Het werd onverwacht een heel fijne tijd. Mijn moeder maakte elke dag ontbijt voor me, ik zag mijn oude vrienden. Al mijn jeugdherinneringen kwamen weer boven. De openbare school is nu gefuseerd met die oude aartsvijand, zag ik. Ik vond het eerst jammer, het is nu een compleet nieuwe school. Ik hoopte dat ik oude leraren zou terugzien, of klaslokalen met dezelfde spullen als vroeger. Uiteindelijk deed het me toch goed. Die oorlog is in ieder geval over. Als het met die scholen lukt, moet het met Palestina en Israël ook wel goedkomen, bedacht ik me.

De wereld was klein voordat ik naar Waalwijk terugging. Ik ging van theater naar gig naar huis, en dat was het wel. Ik was zo bezig met de toekomst, dat ik vergat achterom te gluren. Door naar Brabant te gaan, rust te nemen, van mijn moeders eten te genieten, alle verhalen van vrienden te horen die ik al lang niet meer had gezien, heb ik weer materiaal genoeg voor een nieuwe voorstelling. Waalwijk heeft onverwachts veel opgeleverd: try-outs, de mogelijkheid om weer op te treden. Die inspiratie had ik in Amsterdam niet kunnen vinden.’