Naar de ongevaccineerde schoonheidsspecialist?

Onlangs bezocht ik mijn schoonheidsspecialist. Zij droeg geen mondkapje en geen handschoenen. Later hoorde ik dat ze niet is gevaccineerd. Ik schrok hiervan. Ik heb haar een mail gestuurd, waarin ik heb gezegd dat ze niet eerlijk is naar haar klanten toe door dit te verzwijgen. Ze antwoordde dat er bij haar in de salon geen corona is: haar klanten komen niet als ze verkouden zijn, en zelf vertrouwt ze op haar immuunsysteem. Als net gepensioneerd huisarts heb ik genoeg ellende gezien. Ik maak me zorgen om de kwetsbare mensen die nietsvermoedend hun welzijn aan haar toevertrouwen. Wat zou u doen? Vrouw (67), naam bij redactie bekend

Kwetsbaren

Deze dame heeft een contactberoep. Haar vrijheid is haar blijkbaar meer waard dan solidair zijn met de kwetsbaren onder ons. U heeft groot gelijk wanneer u haar hierop aanspreekt. Verder kunt u niets doen. Gelukkig is een bezoek aan haar salon te vermijden. Helma Roes (59), Sittard

Groter risico

Als u wist dat ze niet tegen hepatitis A was gevaccineerd, zou u dat ook erg vinden? Dat is een veel groter risico voor haar en u. Als u zelf gevaccineerd bent, bent u aardig beschermd. Roland Drijver (62), Vleuten

Werkgeefster

Ik heb hetzelfde meegemaakt bij mijn kapster. Ze was er heel trots op dat ze geen vaccin had genomen. Geen mondkapje, niks. Ze ging ook nog met mij in discussie. Het is niet haar salon, ze is er gewoon in dienst. Arme werkgeefster. Enny van Wersch (64), Wijlre

Minimaal

De nette manier, met haar in discussie gaan, heeft niets uitgehaald. Het is te hopen dat klanten gaan vragen naar haar status en gaan eisen dat ze minimaal een mondkapje gaat dragen. Dat laatste is volgens de nieuwe richtlijnen een vereiste, net als bij kappers en fysiotherapeuten. Dan wordt het een kwestie van handhaven. U kunt ook proberen nog één keer de discussie met haar aan te gaan. U kunt moeilijk een briefje op haar praktijk plakken met een waarschuwing. Marjolein van der Kroef (70), Leiden

Egoïsme

Ook ik heb zo’n schoonheidsspecialiste gehad. Op mijn verzoek een mondkapje te dragen tijdens de behandelingen, zei ze: ‘Nee, dat doe ik niet, als ik met een mondkapje op moet werken krijg ik last van mijn luchtwegen’. Uitzonderingen wilde ze niet maken. Jammer hoor, ik was al jaren klant, maar nu uiteraard niet meer. Haar redenatie over ‘als je maar goed op jezelf past’ hoor ik nog, wat een egoïsme! Margriet van Eck Poppe (68), Alkmaar

Unicum

Door het gedrag van mensen zoals uw schoonheidsspecialist zijn de besmettingscijfers en de ziekenhuisopnamen weer torenhoog opgelopen. Als professionele dienstverlener is dat onaanvaardbaar. Het virus wordt immers niet alleen verspreid bij verkoudheid. Wat een kortzichtigheid. Dolf Heibloem (72), Uithoorn

Ander zoeken

Uw schoonheidsspecialiste houdt zich niet aan de coronaregels. Vaccinatie, mondkapje en handschoenen zijn verplicht. Dus gauw een ander zoeken die zich wel aan de regels houdt. Hennie Mulder (83), Amsterdam

Mondkapjes werken niet

Het omgekeerde heb ik aan de hand. Ik was niet meer welkom bij mijn gevaccineerde schoonheidsspecialiste als ongeprikte medemens. Gelukkig heb ik een ongevaccineerde schoonheidsspecialiste gevonden die niemand uitsluit. Uitsluiting zoals die nu plaatsvindt is een gevaar voor onze samenleving, waarvan velen de impact nog niet doorhebben. U, als gepensioneerd huisarts, zou beter moeten weten over asymptomatische besmettingen (de lotto winnen is makkelijker), immuniteit en de niet-werkzaamheid van mondkapjes tegen dit virus. Angst is slecht voor uw weerstand. Diandra Hupkens (43), Sittard

