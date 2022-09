Na twee jaar was mijn dochter de enige die nog moest tiktokken op wat een ‘skere Samsung’ heet

Van alle hard- en softwareproducenten heb ik toch wel de meeste hekel aan Apple. Dat heeft te maken met het feit dat alles van Apple altijd duurder is, maar ook dat het altijd ánders is: mooier en slimmer, besprenkeld met de geest van wijlen die geniale Leonardo da Jobs, van de riten bij het inloggen tot de stekkertjes bij het opladen. Daarmee lukt het Apple onder gebruikers een gevoel te creëren dat ze deel uitmaken van een superieur genootschap. In de VS is al veel geschreven over het gemeenschapsgevoel dat Apple verschaft, en hoe deze digitale sekte modale mensen op kosten jaagt. En dus zei ik: die digitale revolutie kan ik niet stoppen, maar ik kan wel Apple uit ons huis weren.

Toen ging mijn dochter naar de middelbare school en kregen we van het schoolbestuur opdracht bij de Applestore een iPad te kopen. Ik protesteerde. Ik ben het al oneens met schermpjes in de les, maar jaag ouders niet op kosten en zet dat digitale huiswerk dan in een tablet van een paar tientjes. Néé meneer, ons digitale prachtonderwijs kan alleen tot bloei komen op een oorspronkelijke iPad van 400 euro.

Toen kreeg mijn dochter allemaal vriendinnen met iPhones. Na twee jaar was ze de enige in de o zo hechte pubergroep die nog moest tiktokken op wat een ‘skere Samsung’ heet. Ik zei: je doet het maar met die skere Samsung. Toen viel die skere Samsung deze zomer kapot en zei mijn dochter: ik ga al het geld dat ik voor mijn verjaardag krijg voor een iPhone gebruiken. Ik zei: not in my lifetime. Mijn vrouw zei: als ze dat nou wil, als je 14 bent is dat belangrijk. Bij de Leonardo da Jobs-telefoon zat een kabeltje, maar géén oplader. Dat sektekabeltje paste niet in de oplader van de skere Samsung. Mijn dochter zei: ‘Papa, we moeten even naar de Mediamarkt.’