‘Na ruim twaalf uur fietsen in de vrieskou was hij uitgeput’

Beeld Anne Stooker

‘Ik heb veel meegemaakt en zou nu een spectaculair verhaal kunnen vertellen, maar ik kies voor een klein incident, en zal je straks uitleggen waarom.

‘Afgelopen winter belde de meldkamer mij ’s avonds heel laat. Dat is opmerkelijk. Ik had geen dienst en word als leidinggevende eigenlijk nooit door de meldkamer gebeld.

‘Saman, we hebben een probleem’, zei de centralist. ‘Iemand belde 112. We denken dat hij is verdwaald, maar hij spreekt geen Nederlands.’

Ik vroeg zijn telefoonnummer, belde hem en zei: ‘Spreek je Koerdisch? Arabisch? Farsisch? Engels? Nederlands?’

‘‘Arabisch’, antwoordde hij. Dus ik schakelde over op het Arabisch: ‘Mijn naam is Saman Hassan. Ik ben politieman in Noord-Nederland en ik hoor dat jij hulp nodig hebt. Vertel mij, wat is er aan de hand?’

‘Hij zei allereerst, heel slim van hem, dat zijn telefoon bijna leeg was. ‘Oké’, zei ik. ‘Vertel me snel waar je bent, dan kunnen wij...’

‘‘Dat is het probleem’, antwoordde hij. ‘Ik weet niet waar ik ben.’ Hij huilde.

‘Toen kwam het verhaal: hij was als Syrische vluchteling in het asielzoekerscentrum in Drachten geplaatst en met de trein naar vrienden in Utrecht gereisd om een fiets op te halen. Met die fiets was hij rond half 11 die ochtend richting Drachten gefietst.

‘Dan ratelt mijn brein meteen: half 11, dus al ruim twaalf uur onderweg. Onvoorbereid. Het vriest. ‘Heb je eten en drinken bij je?’, vroeg ik.

‘Hij was in paniek. ‘Nee’, huilde hij. ‘Ik heb dorst, ik heb honger, ik heb het koud. Help me alsjeblieft. Ik zie het niet meer zitten.’

‘Ik sprak hem vermanend toe: ‘Luister! Je hebt verdomme een oorlog overleefd, je bent via zes landen hierheen gevlucht, dus nu ga je niet opgeven. We komen je halen. Ga naar Google Maps en stuur me je locatie.’ Toen vroeg hij: ‘Wat is Google?’

‘Shit. Nacht, vorst, verdwaald, digibeet, telefoon bijna leeg. Ineens werd het spannend. Ik heb hem efficiënt maar wel stapje voor stapje uitgelegd dat Google Maps standaard op elke smartphone zit, hoe hij erop moest klikken, hoe hij een screenshot van zijn locatie kon maken en dat naar mij kon sturen. Dat lukte. Net op tijd.

‘Ik kreeg zijn bericht binnen en herkende het gebied. Ik heb daar vroeger gewerkt. Dat is een afgelegen fietspad in de buurt van Wolvega. Als jij en ik daar zouden fietsen, is er niks aan de hand. Maar als je de weg niet kent, de taal niet spreekt, geen geld hebt, niks weet van Google, twaalf uur fietst terwijl het vriest, het donker is, het pad ophoudt en je bent uitgeput, dan ga je ergens liggen, raak je onderkoeld en vries je dood.

‘Ik gaf zijn locatie aan de meldkamer door. Kort daarna belde een collega: ‘Hee Saman! We zijn onderweg naar die verdwaalde vluchteling.’ Ze hadden geparkeerd en liepen met zaklampen over een bruggetje naar hem toe. De man zag er slecht uit, bevestigden ze. Ze gaven hem hun telefoon en ik zei in het Arabisch: ‘Mijn collega’s nemen je mee naar het bureau in Wolvega, waar je kunt bijkomen met koffie en een broodje. Ze checken of je medische hulp nodig hebt en brengen je daarna naar Drachten. Maak je geen zorgen om je fiets. Zet hem op slot, een andere collega haalt hem op met een aanhanger en brengt die ook naar Wolvega. Je kunt hem later ophalen.

‘Waarom vertel ik dit? Vijf jaar geleden zei ik tegen de leiding van de meldkamer: ‘Kijk eens in de spiegel, jullie zijn honderd procent oer-Hollands, wonen in dezelfde huizen op dezelfde plekken, hebben dezelfde soort vrienden, zou het niet goed zijn als je meer diversiteit binnenbrengt? Meer vrouwen, jongeren, allochtonen? Daar werd goed op gereageerd en er is inmiddels wat verbeterd, maar we zijn er nog lang niet.

‘Dit incident laat weer eens zien dat we anders naar de samenleving moeten kijken en naar de problematiek die dat met zich meebrengt. In Nederland wonen bijna 4,5 miljoen mensen met een andere afkomst. Dan is het keiharde noodzaak dat je als organisatie ook divers bent, omdat de samenleving divers is geworden, met burgers die mondig zijn, verschillende culturen met zich meebrengen en soms hulp nodig hebben. Een burger mag niet doodgaan in de kou omdat wij de taalkennis missen.

‘Incidenten zoals dit zijn talloos. Als die centralist niet zo slim was geweest om mij die avond te bellen, was dit verhaal heel anders afgelopen. Ik heb die Syriër nooit gezien en zal hem ook nooit kennen. Hij was ongelofelijk blij met mijn interventie en zei: ‘Allah heeft jullie als engelen naar mij gestuurd. Mag ik je telefoonnummer, zodat ik je later kan bedanken?’

Ik antwoordde: ‘Je hebt mijn nummer al en je hoeft me niet te bedanken. Dit is gewoon het werk dat ik doe. Ik doe dat met liefde. Het ga je goed.’’