Ik was bij het verkeerde Chinese restaurant en kwam daar pas achter na een tijdje ronddolen in de eetzaal. ‘Onder welke naam is er gereserveerd?’, vroeg de ober en ik zei de naam van een van de vrienden met wie ik had afgesproken. Stond niet in het systeem. Shit, ik moest bij dat ándere Chinese restaurant zijn. Ik berichtte mijn vrienden dat ik verkeerd zat en stapte op de fiets.

Onderweg vroeg ik me af in hoeverre mijn vergissing een vergissing was en in hoeverre latent racisme. Een half uur later dan afgesproken stapte ik het juiste restaurant binnen. Mijn vrienden zaten tegenover elkaar bij het raam en maakten er geen punt van dat ik veel te laat was. Vroeger werkten we op dezelfde redactie, zagen we elkaar vijf tot tien keer per dag in het rookhok en stonden we vrijwel iedere vrijdag samen in het café.

Tien jaar later roken we niet meer, hebben we bij elkaar iets van zestig kinderen gemaakt en zien we elkaar eens per jaar. Als het meezit. En dan kom ik een half uur te laat. ‘Hè, gezellig, jongens’, benoemde ik ons samenzijn. Dat moest natuurlijk nog maar blijken.

Zoals je dat doet als je elkaar nauwelijks ziet, vatten we onze levens snel samen. Na een klein uur was alles wel besproken, ook al hadden we elkaar nauwelijks wat verteld. Via een gestolen fiets belandde het gesprek bij het tekort aan personeel bij politie. De vriend tegenover mij had weleens overwogen een carrièreswitch te maken en rechercheur te worden. Bij een afdeling als Fraude, of IT, verduidelijkte hij. In ieder geval niet iets met lijken, kinderporno of vermiste mensen. ‘Ik begin al te huilen als ik de openingstune van Spoorloos hoor’, zei hij.

Buiten regende het. Een boos kijkende man sloeg passerende toeristen met een lege plastic fles. Ondertussen stond onze tafel vol met eten. De omvang van de verschillende dimsum was intimiderend. Loempia’s als houtblokken, dumplings als buitenaardse levensvormen. Overal lag saus. Op een zeker moment stopte de vriend die huilt bij Spoorloos pontificaal met eten. ‘Zo, ik heb genoeg.’ Er stond nog voor een week aan eten. Dit konden de andere vriend en ik onmogelijk met zijn tweeën op krijgen.

‘Eet’, probeerde ik hem aan te sporen, ‘eet.’

‘Nee’, zei hij beslist, ‘ik zit vol.’

‘Kom op’, drong ik aan. Dit konden we toch niet allemaal laten staan, dat is zonde. Hij keek me aan. Van achter zijn bril priemden zijn ogen dwars door me heen. ‘Voor iemand die een half uur te laat is gekomen heb je wel een heel grote bek.’

Kijk, zo werd het dus toch gezellig.