‘Na die schietpartij kwam alle spanning eruit’

Beeld Anne Stooker

‘Op een ochtend hoorden we over de mobilofoon dat er iets ernstigs gaande was. Collega’s uit Schagen en de centralist klonken gespannen. Er werd een radiostilte afgekondigd: dan moet iedereen zijn mond houden en mogen alleen collega’s die betrokken zijn bij een heel ernstig incident, nog praten met de meldkamer.

‘Ik riep tegen mijn maat: ‘Aad, we gaan de straat op.’ We sprongen in onze dienstauto om de collega’s te ondersteunen. Geleidelijk werd duidelijk dat de Rabobank in ’t Zand was overvallen. Onze collega’s uit Schagen achtervolgden de verdachten richting Den Helder. Toen we vlakbij waren, klonk over de mobilofoon: ‘Er wordt op ons geschoten!’ We stopten en haalden onze kogelwerende vesten uit de kofferbak. Destijds, zo’n twintig jaar geleden, was zo’n vest veel groter en zwaarder dan nu. Het drukte tegen je kin en op je dijen, waardoor je amper kon sturen. De adrenaline gierde door mijn lijf.

Kogelgaten in de voorruit

‘De achtervolgende collega’s meldden dat de overvallers zich in het centrum van Den Helder klemreden op het Julianaplein. Ze keerden om en kwamen schietend met automatische wapens terug. Een motoragent zei over de mobilofoon dat een meisje van haar brommer werd geschoten – ze was in haar buik geraakt – en vervolgens: ‘Ik heb me laten vallen, ik lig achter mijn motor.’ Als je dat allemaal hoort… Verschrikkelijk.

‘Toen we arriveerden waren de overvallers net weggerend, we zagen hun lege Ford op het plein. Wij verlieten onze auto en liepen met getrokken pistolen het Julianaplein op. We gingen achter een grote bloembak plat op onze buik liggen en riepen naar omstanders: ‘Weg hier! Wegwezen!’

‘Ik zag de politieauto van onze collega’s staan en schrok me kapot. In de motorkap, de dakrand en de voorruit zaten kogelgaten. Dienstwagens waren toen nog ongepantserd, en ik dacht: hoe bestaat het dat deze jongens dit hebben overleefd?

‘Een collega uit Den Helder was met een Lynx, een militaire helikopter van het nabijgelegen marinevliegveld boven de stad gaan hangen, later kwamen ook twee politieheli’s uit Amsterdam. Wij zetten het plein af. Het neergeschoten meisje werd door een ambulance opgehaald, de Technische Recherche kwam sporen afnemen – kogels, hulzen – bergingswagens sleepten de Ford en het beschoten politievoertuig weg voor onderzoek.

‘Tot het middaguur werd naar de overvallers gezocht. Daarna staakte de leiding het zoeken en ging iedereen naar het bureau in Den Helder voor de debriefing. Met een man of zestig zaten we onthutst in de kantine, waar we hoorden dat het neergeschoten meisje zwaargewond was, maar het gelukkig wel had overleefd.

Overmeesterd

‘Toen Aad en ik terugreden naar Wieringerwerf meldde een collega over de mobilofoon dat hij drie mannen die voldeden aan de signalementen in een BMW zag rijden. Toen kwam alles weer op gang: de helikopterjongens spoedden zich weer naar het vliegveld, het arrestatieteam hing alles om en kroop weer in de auto’s, en wij reden toevallig weer in de buurt en zetten op een kilometer afstand de achtervolging in. Weer die spanning, weer bouwde ik een enorme hoeveelheid adrenaline op. Aad reed, ik keek naar de hemel en dacht: kom op heli-jongens, waar blijven jullie?

‘Pas in Schoorl nam het AT, het arrestatieteam, de achtervolging over en kregen wij de melding: ‘Op ons sein zetten jullie de boel af’. Toen ‘Actie, nu!’ klonk, zetten wij het zwaailicht met stopbord aan, gooiden onze deuren open en hoorden op hetzelfde moment: ‘Ze zijn overmeesterd.’ Dat ging verschrikkelijk snel. Ik haalde opgelucht adem: er was geen schot gelost.

‘Het bleken niet de overvallers te zijn. Een van hen was een getinte marinier die al voor de tweede keer ten onrechte door AT’ers met hun automatische MP5’s uit zijn auto werd getrokken. En voor de tweede keer plaste hij in zijn broek van angst, heel tragisch. De overvallers zijn dagen later alsnog gepakt.

‘Toen ik laat in de middag bekaf naar huis ging, zag ik onderweg mijn vrouw rijden, ze had net boodschappen gedaan. Uit het niets begon ik ineens onbedaarlijk te janken. Alle spanning kwam eruit. Ineens besefte ik: je weet bij de politie nooit hoe een dag verloopt. Vanaf dat moment was voor mij niet meer vanzelfsprekend dat je levend het einde van je dienst haalt; het kan zomaar afgelopen zijn.

‘Jonge collega’s hebben de neiging overal bij te willen zijn. Dat had ik tot die tijd ook, maar ik ben bedachtzamer geworden, verstandiger, ik hoefde niet meer zo nodig altijd vooraan te staan. Alle ellende die je meemaakt komt in je emmertje en op een dag loopt het over. Bij mij is dat gelukkig nooit gebeurd omdat ik een fijne echtgenote heb bij wie ik altijd mijn verhaal heb kunnen doen, maar ik zag en zie het veel gebeuren. Sindsdien ben ik nooit meer onbesuisd ergens op afgerend, zoals die ochtend. Je leeft maar één keer.’