Na de memoires van Mark MacGann van Uber, vroeg ik me af: hoe kon je zo’n Grote Schurk dienen?

Dat die grote techbedrijven in Silicon Valley met hun gebrek aan openheid, hun allergie voor kritiek en hun megalomaan aangelegde leiders overeenkomsten vertonen met ouderwetse politieke dictaturen, was bekend. Nog iets typisch is dat ook zij te maken hebben met hooggeplaatsten die na jaren van dienstbaarheid ‘overlopen naar de vijand’ en vuile was buiten hangen. Bijna alle kennis over de excessen van Saddam en Ceausescu danken we aan hun voormalige topfunctionarissen. Bijna alle kennis over de excessen van Facebook en Uber danken we aan mannen en vrouwen die in deze bedrijven hoge posities hebben bekleed.

In 1978 liep het hoofd van de Roemeense staatsveiligheidsdienst, Ion Mircea Pacepa, over naar het Westen. Zijn in de VS gepubliceerde memoires, vertaald als Het duivelsrijk van Ceausescu, zijn ontluisterend. Het repressieapparaat, waarvan hij deel uitmaakte, opereerde nog smeriger dan al bekend was.

In 2016 vertrok Mark MacGann als hoofdlobbyist bij Uber. De ‘Uber Files’, oftewel de 124 duizend interne documenten die MacGann vorige maand The Guardian toespeelde, zijn ontluisterend. Uber-dictator Travis Kalanick was nog erger dan al bekend was. Het duivelsrijk van Kalanick zou een prima titel zijn voor een boek. Problematisch is wel dat MacGann zo lang met al zijn lobbytalent de merites van dit duivelsrijk bepleitte.

Ik las een groot interview met MacGann in The Guardian en werd na afloop geplaagd door dezelfde vraag als dertig jaar terug na het dichtslaan van de memoires van Pacepa: hoe kon je zo’n Grote Schurk dienen? Al op zijn eerste werkdag kwam MacGann erachter dat Uber ‘een schofterig bedrijf’ was. Zijn lobby moest toen nog beginnen. Bij zijn vertrek kreeg hij bijna 600 duizend euro mee. Er is wetgeving nodig om aan de excessen van big tech een eind te maken, zegt MacGann. Zeker. Absoluut. Maar er zijn óók mensen nodig die weigeren hun ziel aan de duivel te verkopen.